स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने कहा है कि टीम मैनेजमेंट 2027 वर्ल्ड कप के लिए स्टार बॉलर मोहम्मद सिराज को तैयार कर सकता है और यह पक्का कर सकता है कि वह इस बड़े इवेंट में मोहम्मद शमी की जगह लें। सिराज न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की आने वाली वनडे सीरीज के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा हैं और उनके अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप में शामिल होने की संभावना है।

क्रिकेटर से कमेंटेटर बने इरफान ने रेड-बॉल क्रिकेट में सिराज की काबिलियत की तारीफ की और पेसर से 50 ओवर के इंटरनेशनल मैचों में लगातार चुने जाने का आग्रह किया। पठान ने कहा, 'सिराज अब एक सीनियर बॉलर हैं, वह अब उस कैटेगरी में आते हैं। हां, वह टेस्ट में शानदार हैं, लेकिन अगर वह वनडे में रेगुलर नई गेंद के बॉलर बनते हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वह 2027 वर्ल्ड कप में शमी की भूमिका निभाएंगे। हमें साउथ अफ्रीका में कम से कम तीन अच्छे, क्वालिटी वाले, मजबूत, तेज गेंदबाजों की जरूरत है और बुमराह मैच चुन-चुनकर खेलते हैं और 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से उन्होंने एक भी वनडे नहीं खेला है, इसलिए हमें दूसरे गेंदबाजों को तैयार रखना होगा अगर कोई चोट लगती है।'

ब्लैककैप्स के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के लिए अपनी भविष्यवाणी देने के अलावा, पूर्व भारतीय ऑलराउंडर को लगा कि हर्षित राणा या अर्शदीप सिंह में से किसी एक को कुलदीप यादव के बाएं हाथ के रिस्ट-स्पिन के लिए अपनी जगह छोड़नी पड़ सकती है। उन्होंने आगे कहा, 'तीन फ्रंटलाइन तेज गेंदबाजों में से किसी एक को कुलदीप यादव के लिए जगह बनानी पड़ सकती है और मुझे लगता है कि यह हर्षित राणा या अर्शदीप सिंह में से कोई एक होगा क्योंकि भारत के पास पहले से ही नंबर 8 तक बैटिंग है। इस सीरीज में भारत मजबूत दावेदार है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वे 2-1 से नहीं बल्कि 3-0 से जीतेंगे।'