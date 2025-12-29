स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी से होने जा रही है। इस सीरीज के लिए बीसीसीआई जल्द ही 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान करेगा। जहां एक ओर रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर भारतीय जर्सी में नजर आएंगे, वहीं शुभमन गिल टीम की कप्तानी करते दिखाई देंगे।

शुभमन गिल, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं थे, अब वनडे सीरीज से पहले विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब के लिए खेलते नजर आएंगे। हालांकि, कुछ बड़े नाम ऐसे भी हैं, जिन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे टीम में जगह मिलना मुश्किल माना जा रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही तीन खिलाड़ियों के बारे में—

ऋषभ पंत

विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को वनडे टीम से बाहर किया जा सकता है। पंत ने साल 2024 के बाद से भारत के लिए कोई वनडे मैच नहीं खेला है। वह इंग्लैंड सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान बेंच पर बैठे रहे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में भी उन्हें मौका नहीं मिला। ऐसे में बीसीसीआई विकेटकीपिंग के लिए केएल राहुल, जितेश शर्मा, संजू सैमसन या ईशान किशन पर भरोसा जता सकता है।

हार्दिक पांड्या

हार्दिक पांड्या पूरी तरह फिट हैं और चयन के लिए उपलब्ध भी, लेकिन कार्यभार प्रबंधन (वर्कलोड मैनेजमेंट) के चलते उन्हें वनडे सीरीज से आराम दिया जा सकता है। भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज भी खेलनी है और टी20 वर्ल्ड कप 2026 को देखते हुए बीसीसीआई हार्दिक को लेकर सतर्क रुख अपना सकता है।

जसप्रीत बुमराह

भारतीय तेज गेंदबाजी की रीढ़ जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से वनडे क्रिकेट नहीं खेले हैं। बीसीसीआई उनके वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए उन्हें वनडे से दूर रख रहा है। ऐसे में उनके न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से बाहर रहने की पूरी संभावना है। हालांकि, बुमराह पांच मैचों की टी20 सीरीज में खेलते नजर आएंगे, जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत की आखिरी अंतरराष्ट्रीय सीरीज होगी।

भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज शेड्यूल

पहला वनडे: 11 जनवरी 2026 (रविवार) – वडोदरा, कोटांबी स्टेडियम | दोपहर 1:30 बजे

दूसरा वनडे: 14 जनवरी 2026 (बुधवार) – राजकोट, निरंजन शाह स्टेडियम | दोपहर 1:30 बजे

तीसरा वनडे: 18 जनवरी 2026 (रविवार) – इंदौर, होलकर स्टेडियम | दोपहर 1:30 बजे

न्यूजीलैंड के खिलाफ यह सीरीज भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले तैयारियों का अहम हिस्सा मानी जा रही है।