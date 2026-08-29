ब्रैबाज़ोन कोर्स: भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने चुनौतीपूर्ण मौसम और लगातार बारिश के बावजूद Husqvarna British Masters के शुरुआती दो दौर में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले दौर में 69 और दूसरे दौर में 71 का कार्ड खेलकर टूर्नामेंट के कट में आसानी से जगह बना ली।

दो राउंड के बाद शुभंकर का कुल स्कोर चार अंडर है और वह संयुक्त रूप से 13वें स्थान पर बने हुए हैं। इस प्रदर्शन के साथ भारतीय गोल्फर ने प्रतियोगिता के अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली है।

दूसरे दौर में पांच बर्डी से मजबूत प्रदर्शन

शुभंकर शर्मा ने दूसरे दौर में 71 का कार्ड खेला। इस दौरान उन्होंने दो बोगी की तुलना में पांच बर्डी लगाईं। लगातार बारिश और मुश्किल मौसम की परिस्थितियों के बीच बर्डी हासिल करना उनके शानदार नियंत्रण और धैर्य को दर्शाता है। हालांकि दूसरे दौर में उन्हें कुछ बोगी का सामना करना पड़ा, लेकिन पांच बर्डी की मदद से उन्होंने अपने स्कोर को नियंत्रण में रखा और कट पार करने में सफल रहे।

चुनौतीपूर्ण मौसम में दिखाया धैर्य

ब्रिटिश मास्टर्स के शुरुआती दो दौर के दौरान मौसम खिलाड़ियों के लिए बड़ी चुनौती बना रहा। बेलफ्राई में लगातार बारिश के कारण परिस्थितियां मुश्किल थीं और खिलाड़ियों को अपने शॉट्स और रणनीति पर अतिरिक्त ध्यान देना पड़ा। ऐसे हालात में शुभंकर ने अपने खेल पर नियंत्रण बनाए रखा। पहले दौर में 69 का स्कोर बनाने के बाद उन्होंने दूसरे दौर में 71 का कार्ड खेला और चार अंडर के कुल स्कोर के साथ शीर्ष 15 में जगह बनाई।

संयुक्त 13वें स्थान पर शुभंकर

दो राउंड के बाद शुभंकर शर्मा चार अंडर के स्कोर के साथ संयुक्त 13वें स्थान पर हैं। उनका प्रदर्शन उन्हें टूर्नामेंट के अगले चरण में मजबूत स्थिति में रखता है। पहले दौर के 69 और दूसरे दौर के 71 के कार्ड ने उन्हें कट के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। अब उनकी कोशिश अगले दौर में इस लय को बरकरार रखते हुए अपनी रैंकिंग में और सुधार करने की होगी।

युवराज संधू के लिए निराशाजनक सप्ताह

वहीं, प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे दूसरे भारतीय गोल्फर युवराज संधू के लिए यह सप्ताह उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। उन्होंने पहले दौर में 71 का कार्ड खेला, लेकिन दूसरे दौर में उनका प्रदर्शन गिर गया और उन्होंने 77 का कार्ड दर्ज किया। दोनों राउंड के बाद युवराज कट हासिल करने में सफल नहीं हो सके और उनका टूर्नामेंट यहीं समाप्त हो गया।

शुभंकर से अब बड़ी उम्मीदें

शुभंकर शर्मा का कट हासिल करना भारतीय गोल्फ के लिए सकारात्मक खबर है। चार अंडर के कुल स्कोर और संयुक्त 13वें स्थान के साथ वह टूर्नामेंट में अच्छी स्थिति में हैं। लगातार बारिश और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच उन्होंने जिस तरह शुरुआती दो राउंड में प्रदर्शन किया, उससे अब प्रतियोगिता के आगे के चरणों में उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। शुभंकर की नजर अब अपनी स्थिति को और मजबूत करने और टूर्नामेंट के अंतिम दौर तक प्रभावी प्रदर्शन करने पर होगी।