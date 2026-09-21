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टोक्यो: श्रीहरि नटराज ने सोमवार को एशियाई खेल 2026 में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली। दो बार के ओलंपियन श्रीहरि ने अपनी हीट में 25.37 सेकेंड का समय निकालकर तीसरा स्थान हासिल किया। कुल परिणाम में वह संयुक्त रूप से नौवें स्थान पर रहे और फाइनल के लिए क्वालीफाई किया।

ऋषभ दास मामूली अंतर से फाइनल से बाहर

रविवार को पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक में छठे स्थान पर रहने वाले ऋषभ दास 50 मीटर बैकस्ट्रोक के फाइनल में जगह बनाने से मामूली अंतर से चूक गए। ऋषभ ने 25.41 सेकेंड का समय निकाला और कुल 11वें स्थान पर रहे। वह फाइनल के लिए रिजर्व खिलाड़ी होंगे।

50 मीटर फ्रीस्टाइल में आकाश मणि और गीतश शाह बाहर

पुरुषों की 50 मीटर फ्रीस्टाइल में आकाश मणि और गीतश शाह फाइनल में जगह नहीं बना सके। आकाश 26वें और गीतश 28वें स्थान पर रहे। आकाश ने 23.43 सेकेंड के समय के साथ अपनी हीट में पहला स्थान हासिल किया था, लेकिन कुल परिणाम में वह फाइनल के लिए जरूरी शीर्ष स्थानों में जगह नहीं बना सके। वहीं गीतश ने 23.57 सेकेंड का समय निकाला और अपनी हीट में आखिरी स्थान पर रहे।

दक्षिण कोरियाई तैराक ने बनाया नया एशियाई खेल रिकॉर्ड

दक्षिण कोरिया के यंगबोम किम ने पुरुषों की 50 मीटर फ्रीस्टाइल में 21.71 सेकेंड का समय निकालकर एशियाई खेलों का नया रिकॉर्ड बनाया। उनका प्रदर्शन इस स्पर्धा में सबसे तेज रहा और उन्होंने नया गेम्स रिकॉर्ड अपने नाम किया।

दानुश सुरेश भी फाइनल में जगह नहीं बना सके

भारत के दानुश सुरेश भी पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक के फाइनल में जगह नहीं बना सके। उन्होंने 1 मिनट 3.46 सेकेंड का समय निकाला। दानुश अपनी हीट में आठवें स्थान पर रहे, जबकि कुल परिणाम में उन्हें 22वां स्थान मिला।

4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले में भी भारत बाहर

भारत की पुरुषों की 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले टीम भी फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी। भारतीय टीम में साजन प्रकाश, दक्षन शशिकुमार, वेदांत माधवन और अनीश सुनील शामिल थे। भारतीय चौकड़ी ने 7 मिनट 24.32 सेकेंड का समय निकाला और 13 टीमों के बीच नौवें स्थान पर रही। इस प्रदर्शन के साथ टीम फाइनल में जगह बनाने से चूक गई।

तैराकी में भारत का मिला-जुला दिन

एशियाई खेलों में सोमवार का दिन भारतीय तैराकों के लिए मिला-जुला रहा। श्रीहरि नटराज ने 50 मीटर बैकस्ट्रोक के फाइनल में जगह बनाकर भारत को उम्मीद दी, जबकि ऋषभ दास, आकाश मणि, गीतश शाह और दानुश सुरेश अपनी-अपनी स्पर्धाओं के अगले दौर में जगह नहीं बना सके। 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले टीम भी फाइनल में पहुंचने में नाकाम रही।