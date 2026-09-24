नागोया: भारत की पुरुष और महिला कबड्डी टीमों ने एशियाई खेल 2026 में अपने-अपने ग्रुप चरण का अभियान अजेय रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। गुरुवार को पुरुष टीम ने चीनी ताइपे के खिलाफ ग्रुप ए के आखिरी मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए हाफ टाइम तक 23-11 की बढ़त बना ली। दोनों टीमें अब अपने खिताब का बचाव करने से महज दो जीत दूर हैं।

चीनी ताइपे के खिलाफ भारत की शानदार बढ़त

डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मुकाबले में चीनी ताइपे के खिलाफ एक बार फिर दमदार प्रदर्शन किया। भारत ने हाफ टाइम तक 23-11 की मजबूत बढ़त हासिल कर ली और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।

ग्रुप चरण में भारत का अजेय अभियान

भारतीय पुरुष टीम ने ग्रुप चरण में लगातार शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने इससे पहले जापान, दक्षिण कोरिया और बांग्लादेश को हराया था। चीनी ताइपे के खिलाफ आखिरी ग्रुप मुकाबले में भी भारत ने अपना दबदबा कायम रखा और बिना कोई मैच गंवाए अंतिम चार में प्रवेश किया।

महिला टीम ने भी नहीं गंवाया कोई मुकाबला

भारतीय महिला कबड्डी टीम ने भी ग्रुप चरण में अजेय रहते हुए सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया। टीम ने अपने पहले मुकाबलों में बांग्लादेश और ईरान के खिलाफ जीत दर्ज की थी। गुरुवार को आखिरी ग्रुप मुकाबला पूरा करने के साथ ही भारतीय टीम ने अंतिम चार में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली।

खिताब बचाने से दो जीत दूर भारत

भारत की पुरुष और महिला दोनों कबड्डी टीमें अब एशियाई खेलों में अपने-अपने खिताब का बचाव करने से सिर्फ दो जीत दूर हैं। दोनों टीमों के सेमीफाइनल मुकाबले शुक्रवार को खेले जाएंगे। ऐसे में भारत के पास कबड्डी में डबल गोल्ड हासिल करने का मौका बना हुआ है।

शुक्रवार को होंगे सेमीफाइनल मुकाबले

कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबले शुक्रवार को दो अलग-अलग सत्रों में खेले जाएंगे। मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह 10:45 बजे और दोपहर 3:45 बजे के सत्र में होंगे। सेमीफाइनल में जीत दर्ज करने वाली टीमें फाइनल में जगह बनाएंगी।

भारत की नजरें डबल गोल्ड पर

ग्रुप चरण में दोनों टीमों के अजेय रहने के बाद भारतीय कबड्डी का अभियान खिताब की ओर बढ़ रहा है। पुरुष और महिला टीमें अब सेमीफाइनल में जीत दर्ज कर फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेंगी। अगर दोनों टीमें अपने अगले दो मुकाबले जीतती हैं, तो भारत दोनों वर्गों में अपने एशियाई खेलों के खिताब का बचाव कर लेगा।