नागोया: सतनाम सिंह और सलमान खान की भारतीय जोड़ी ने एशियाई खेल 2026 में पुरुष युगल स्कल्स में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। यह इस स्पर्धा में भारत का एशियाई खेलों का पहला पदक है। भारतीय जोड़ी ने 6 मिनट 13.25 सेकंड का समय निकाला। हालांकि, रोइंग में भारत का प्रदर्शन इस बार एशियाई खेलों के इतिहास के सबसे खराब प्रदर्शनों में से एक रहा।

सतनाम-सलमान की जोड़ी ने दिलाया ऐतिहासिक ब्रॉन्ज

सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष युगल स्कल्स के फाइनल में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी ने 6 मिनट 13.25 सेकंड में रेस पूरी की। वह 1,500 मीटर तक दूसरे स्थान पर थी, लेकिन आखिरी 500 मीटर में तीसरे स्थान पर खिसक गई।

चीन के यी शूडी और यीदे नी ने 6 मिनट 09.37 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। उज्बेकिस्तान के पावेल सोरिन और मेखरोजबेक मामातकुलोव ने 6 मिनट 10.49 सेकंड में रेस पूरी कर सिल्वर मेडल हासिल किया। भारतीय जोड़ी स्वर्ण पदक विजेताओं से 3.88 सेकंड पीछे रही।

पुरुष युगल स्कल्स में भारत का पहला एशियाई खेल पदक

सतनाम सिंह ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा, "मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि भारत ने पुरुष युगल स्कल्स में कभी एशियाई खेलों का पदक नहीं जीता था और अब मैं उस पहले पदक को जीतने वाली टीम का हिस्सा हूं।"

उन्होंने बताया कि दोनों खिलाड़ी इस स्पर्धा के लिए केवल पांच दिन पहले ही साथ आए थे। सतनाम ने कहा, "मुझे गर्व है कि केवल पांच दिन साथ रहने के बाद हम इस स्पर्धा में एशियाई खेलों का पदक जीतने में सफल रहे।"

सतनाम को टीम विवाद का भी मलाल

रोइंग टीम में चयन और क्रू में बदलाव को लेकर उठे विवाद पर सतनाम ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "मेरे साथियों के साथ जो हुआ उससे मैं दुखी हूं। हमारे पास बेहतर पदक जीतने का मौका था, लेकिन फैसला हो चुका है और अब इसे बदला नहीं जा सकता।"

एशियाई खेलों में रोइंग प्रतियोगिताएं शुरू होने से दो दिन पहले ही भारतीय टीम में असंतोष के स्वर उठने लगे थे। कुछ खिलाड़ियों ने दावा किया था कि उन्हें उन स्पर्धाओं से हटा दिया गया, जिनमें उनका पहले चयन हुआ था, जबकि रिजर्व खिलाड़ियों को मुख्य टीम में शामिल किया गया।

प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सतनाम सिंह और सलमान खान को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "पुरुष युगल स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान ने शानदार प्रदर्शन कर भारत के लिए कांस्य पदक जीता। उनका संयम और तालमेल सराहनीय रहा। उम्मीद है कि यह उपलब्धि उन्हें आने वाले वर्षों में और बड़ी ऊंचाइयां हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी।"

सतनाम के एशियाई खेल पदकों की संख्या हुई दो

इस कांस्य पदक के साथ सतनाम सिंह के एशियाई खेलों के पदकों की संख्या दो हो गई है। उन्होंने हांगझोउ एशियाई खेलों में पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स में भी कांस्य पदक जीता था। वहीं, सलमान खान ने पहली बार एशियाई खेलों में पदक अपने नाम किया है।