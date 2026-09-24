नागोया: भारत के निशानेबाज अनंतजीत सिंह नरूका और परिनाज़ धालीवाल ने एशियाई खेल 2026 में मिक्स्ड स्कीट टीम इवेंट में कांस्य पदक जीत लिया। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में 44 हिट का स्कोर किया और कोरिया के साथ बराबरी पर रही, लेकिन टाई-ब्रेक में हार के कारण उसे कांस्य से संतोष करना पड़ा। चीन ने गोल्ड और कोरिया ने सिल्वर मेडल जीता।

फाइनल में 44 हिट के साथ भारत ने जीता ब्रॉन्ज

अनंतजीत सिंह नरूका और परिनाज़ धालीवाल ने मिक्स्ड स्कीट टीम इवेंट के फाइनल में 44 हिट दर्ज किए। भारतीय जोड़ी का स्कोर कोरिया के बराबर रहा, लेकिन टाई-ब्रेक में भारतीय निशानेबाजों को हार का सामना करना पड़ा। इसके चलते चीन ने स्वर्ण, कोरिया ने रजत और भारत ने कांस्य पदक हासिल किया।

दो दिन में दोनों निशानेबाजों का दूसरा मेडल

इस कांस्य पदक के साथ अनंतजीत और परिनाज़ ने एशियाई खेलों में अपने-अपने दूसरे पदक पर कब्जा किया। दोनों निशानेबाजों ने स्कीट के अलग-अलग टीम इवेंट में भी भारत के लिए पदक जीते थे।

अनंतजीत ने इससे पहले पुरुष स्कीट टीम इवेंट में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाली टीम का हिस्सा रहे थे। वहीं, परिनाज़ महिला स्कीट टीम की उस भारतीय टीम का हिस्सा थीं, जिसने कांस्य पदक जीता था।

क्वालिफिकेशन में 138 अंक के साथ फाइनल में बनाई जगह

भारतीय जोड़ी ने मिक्स्ड स्कीट के क्वालिफिकेशन राउंड में 150 में से 138 हिट हासिल किए और चौथे स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई। दोनों ने क्वालिफिकेशन में क्रमश: 44, 47 और 47 का स्कोर किया। इस प्रदर्शन के साथ भारत ने पदक दौर में अपनी जगह पक्की की और बाद में फाइनल में 44 हिट के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया।

चीन क्वालिफिकेशन में रहा शीर्ष पर

क्वालिफिकेशन में चीन ने 145 का स्कोर करके पहला स्थान हासिल किया। कोरिया 143 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इसके बाद चीन के 140 स्कोर का जिक्र स्रोत में किया गया है, जबकि भारत ने 138 हिट के साथ चौथा स्थान हासिल किया और कुवैत को पीछे छोड़ते हुए फाइनल में जगह बनाई।

स्कीट में भारत का पदक अभियान जारी

मिक्स्ड स्कीट में अनंतजीत और परिनाज़ के कांस्य पदक के साथ एशियाई खेलों में भारत का निशानेबाजी अभियान और मजबूत हुआ है। स्कीट इवेंट एक बार फिर भारत के पदक अभियान में अहम योगदान दे रहा है।

दोनों निशानेबाजों की लगातार सफलता ने इस स्पर्धा में भारत के प्रदर्शन को मजबूती दी है। अनंतजीत के लिए यह पदक एशियाई खेलों के रिकॉर्ड में एक और उपलब्धि है, जबकि परिनाज़ ने लगातार दो पदक जीतकर भारतीय स्कीट टीम में अपनी अहमियत साबित की है।

पुरुष और महिला स्कीट टीम भी जीत चुकी हैं ब्रॉन्ज

अनंतजीत और परिनाज़ की मिक्स्ड स्कीट टीम का कांस्य पदक स्कीट में भारत के पदक सिलसिले को आगे बढ़ाता है। इससे पहले बुधवार को भारत की पुरुष और महिला स्कीट टीमों ने भी कांस्य पदक अपने नाम किए थे।

इस तरह स्कीट में भारत ने लगातार पदक जीतने का सिलसिला कायम रखा है और अनंतजीत-परिनाज़ की जोड़ी ने एक और कांस्य पदक देश की झोली में डाल दिया।