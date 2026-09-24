नागोया: एशियन गेम्स 2026 में भारत के बॉक्सर सुमित कुंडू का पुरुषों के 70 किग्रा वर्ग में सफर चोट के कारण राउंड ऑफ-16 में खत्म हो गया। इराक के अली अल-सराय के खिलाफ मुकाबले में सुमित ने शुरुआती दो राउंड में बढ़त बनाई, लेकिन तीसरे राउंड की शुरुआत में फिसलने के बाद उनके घुटने में चोट लग गई। इसके बाद रेफरी ने मुकाबला रोक दिया और उन्हें Referee Stops Contest (RSC) के जरिए हार का सामना करना पड़ा।

पहले दो राउंड में सुमित ने बनाई बढ़त

इराक के अली अल-सराय के खिलाफ मुकाबले में सुमित कुंडू ने पहले राउंड से ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने बड़े पंच लगाए और अपनी लंबाई और वजन का फायदा उठाते हुए विपक्षी बॉक्सर पर दबाव बनाया। सुमित ने पहला राउंड अपने नाम किया। इसके बाद दूसरे राउंड में भी उन्होंने 3-2 के स्कोर से बढ़त कायम रखी, हालांकि अली ने वापसी की कोशिश की।

तीसरे राउंड में फिसले, घुटने में लगी चोट

मुकाबले का तीसरा राउंड शुरू होते ही सुमित फिसल गए और इसके बाद वह लंगड़ाते हुए नजर आए। घुटने की चोट के कारण वह मुकाबला आगे जारी नहीं रख सके। रेफरी ने स्थिति को देखते हुए मुकाबला रोक दिया। ESPN के अनुसार, सुमित को Referee Stops Contest के जरिए हार मिली और इस तरह उनका राउंड ऑफ-16 में अभियान समाप्त हो गया।

थाईलैंड के बुंजोंग को हराकर पहुंचे थे R16 में

सुमित कुंडू ने सोमवार को पुरुषों के 70 किग्रा वर्ग के प्रारंभिक मुकाबले में थाईलैंड के बुंजोंग सिनसिरी को हराकर राउंड ऑफ-16 में जगह बनाई थी। सिनसिरी ने मुकाबले की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की और शुरुआती दौर में कई प्रभावी पंच लगाए। हालांकि, सुमित ने धीरे-धीरे अपनी लय हासिल की और पहले राउंड में जजों ने 4-1 से उनके पक्ष में फैसला दिया।

आखिरी राउंड में किया था शानदार प्रदर्शन

दूसरे राउंड में सुमित ने धैर्य के साथ अपने पंच लगाए और विपक्षी के आक्रमण का इंतजार करते हुए सही समय पर हमले किए। आखिरी 30 सेकंड में उन्होंने कुछ अच्छे अटैक किए और यह राउंड भी अपने नाम किया।

तीसरे राउंड में सुमित ने बढ़त को बनाए रखने के लिए ज्यादा मापा-तौला खेल दिखाया। उन्होंने गैरजरूरी आदान-प्रदान से बचते हुए प्रभावी पंच लगाए और मुकाबले पर नियंत्रण बनाए रखा। सभी पांच जजों ने अंतिम राउंड सुमित के पक्ष में दिया और उन्होंने 5-0 से सर्वसम्मत जीत दर्ज की थी।

रोशिबिना देवी ने लगातार दूसरा सिल्वर जीता

इसी दिन भारत की रोशिबिना देवी ने महिला सांडा के 60 किग्रा वर्ग में लगातार दूसरा एशियन गेम्स सिल्वर मेडल जीता। फाइनल में उन्हें चीन की झांग शियाओयू के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। रोशिबिना ने दोनों राउंड 0-5 के स्कोर से गंवाए और चीनी खिलाड़ी ने मुकाबला 2-0 से अपने नाम किया।

रोशिबिना का एशियन गेम्स में शानदार सफर

रोशिबिना ने एशियन गेम्स 2026 में फाइनल तक पहुंचने के दौरान शानदार प्रदर्शन किया। उनके अभियान में 2023 की वर्ल्ड चैंपियन वियतनाम की गुयेन थी थू थुई के खिलाफ जीत भी शामिल रही।

बुधवार को रोशिबिना ने सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की थानिया कुसुमनिंगत्यास को 2-0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। 2022 हांगझोउ एशियन गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट रोशिबिना ने अब एशियन गेम्स में लगातार दूसरा सिल्वर मेडल अपने नाम किया है।

भारत के पदकों की संख्या 14 हुई

रोशिबिना के सिल्वर मेडल के साथ एशियन गेम्स 2026 में भारत के पदकों की संख्या 14 हो गई है। भारत ने अब तक एक गोल्ड, छह सिल्वर और सात ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इसी दिन रोइंग में भी भारत के खाते में एक ब्रॉन्ज मेडल आया।

रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान ने जीता ब्रॉन्ज

पुरुषों के डबल स्कल्स फाइनल में सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी ने 6:13.25 का समय निकाला। यह प्रदर्शन चीन के गोल्ड मेडलिस्ट यी शुदी और नी यिदे से 3.48 सेकंड पीछे और सिल्वर मेडल जीतने वाले मेखरोजबेक ममातकुलोव और पावेल सोरिन से 2.76 सेकंड पीछे रहा।

1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर थी भारतीय जोड़ी

सतनाम और सलमान ने 500 मीटर, 1000 मीटर और 1500 मीटर के निशान तक दूसरा स्थान बनाए रखा था। एक समय भारतीय जोड़ी चीन की टीम से सिर्फ आधे सेकंड पीछे थी। हालांकि, फाइनल चरण में भारतीय जोड़ी की गति थोड़ी कम हुई और वह गोल्ड तथा सिल्वर की दौड़ से बाहर हो गई। इसके बावजूद उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया।

बालराज पंवार पदक से चूके

पुरुष सिंगल स्कल्स स्पर्धा में भारत के बालराज पंवार पदक जीतने से चूक गए और चौथे स्थान पर रहे। बालराज ने 500 मीटर, 1000 मीटर और 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर अपनी स्थिति बनाए रखी थी। हालांकि, आखिरी 500 मीटर में उज्बेकिस्तान के शाखबोज खोलमुरजाएव और जापान के तत्सुया सकुरामा ने उन्हें पीछे छोड़ दिया।

आखिरी चरण में बालराज की बढ़त खत्म हुई

फाइनल चरण से पहले बालराज ने जापान के सकुरामा पर करीब पांच सेकंड की बढ़त बना रखी थी। लेकिन अंत में वह उनसे आठ सेकंड पीछे रह गए। बालराज ने 6:54.80 का समय निकाला और चौथे स्थान पर रहे। वह गोल्ड मेडल जीतने वाले चीन के झीवेई डेंग से 15 सेकंड पीछे रहे।

बॉक्सिंग में चोट ने रोका सुमित का अभियान

सुमित कुंडू ने शुरुआती मुकाबले में शानदार प्रदर्शन कर राउंड ऑफ-16 में जगह बनाई थी और इराक के अली अल-सराय के खिलाफ भी शुरुआती दो राउंड में बढ़त हासिल की। लेकिन तीसरे राउंड में लगी घुटने की चोट ने उनका अभियान रोक दिया। अब भारत की नजरें एशियन गेम्स 2026 में बॉक्सिंग, रोइंग और अन्य स्पर्धाओं में आने वाले मुकाबलों पर रहेंगी।