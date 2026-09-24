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नई दिल्ली: शुभमन गिल भारतीय वनडे टीम की कप्तानी में एक और अहम दौर की शुरुआत करने जा रहे हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ 27 सितंबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले मुख्य कोच गौतम गंभीर ने गिल की कप्तानी और टीम में रोहित शर्मा व विराट कोहली की भूमिका पर खुलकर बात की है।

रोहित और कोहली से गिल को मिलेगी मदद

गौतम गंभीर ने जियोस्टार से बातचीत में शुभमन गिल की कप्तानी पर बात करते हुए कहा, 'वनडे क्रिकेट की बात करें तो गिल काफी भाग्यशाली हैं कि उनके पास रोहित और विराट जैसे खिलाड़ी हैं, जो मैदान पर और मैदान के बाहर भी उनकी मदद कर सकते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गिल के अंदर वह शांति होनी चाहिए और उन्हें अपनी भावनाओं को अलग रखना आना चाहिए, क्योंकि जब आप युवा होते हैं तो कई बार आप भावनाओं में बह सकते हैं।'

गंभीर ने गिल की कप्तानी को लेकर किया बचाव

भारतीय मुख्य कोच ने कप्तानी संभालने के बाद गिल के सामने आई चुनौतियों का भी जिक्र किया। गंभीर ने कहा, 'उन्होंने सभी बॉक्स टिक किए हैं। वह शांत रहे हैं, निस्वार्थ रहे हैं, आक्रामक रहे हैं और उन्होंने सही बातें कही हैं। वह सिर्फ रनों से ही नहीं, बल्कि अपने उदाहरण से भी नेतृत्व करते हैं।'

उन्होंने आगे कहा, 'इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने अब तक सभी सही चीजें की हैं। उम्मीद है कि उन्हें नतीजे भी मिलेंगे, क्योंकि वनडे क्रिकेट में उनका समय थोड़ा मुश्किल रहा है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि चीजें बदलेंगी, क्योंकि उन्होंने अब तक सभी सही चीजें की हैं।'

वनडे कप्तानी में गिल की शुरुआत रही मुश्किल

शुभमन गिल की वनडे कप्तानी का शुरुआती दौर चुनौतीपूर्ण रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के विदेशी दौरों पर हार का सामना करना पड़ा, जबकि न्यूजीलैंड ने भारत में भी टीम को शिकस्त दी।

इन नतीजों के बावजूद गौतम गंभीर ने गिल के नेतृत्व को लेकर भरोसा जताया है। उनका मानना है कि गिल ने कप्तानी से जुड़े जरूरी फैसलों में सही रवैया दिखाया है और आने वाले समय में नतीजे भी उनके पक्ष में आ सकते हैं।

2027 वनडे वर्ल्ड कप पर भारत की नजर

भारत अब 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के अहम चरण में प्रवेश कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाला यह टूर्नामेंट अब एक साल से कुछ अधिक दूर है। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज 27 सितंबर से शुरू होगी। इसके बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर पांच मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। इन मुकाबलों के जरिए टीम अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाएगी।

रोहित और कोहली अभी भी भारत की वनडे योजना का हिस्सा

रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय वनडे टीम की योजनाओं में शामिल हैं और वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में उनके खेलने की उम्मीद है। ऐसे में शुभमन गिल को कप्तानी के साथ-साथ ड्रेसिंग रूम में दो बेहद अनुभवी बल्लेबाजों का साथ मिलेगा। गौतम गंभीर ने इन दोनों खिलाड़ियों की भूमिका को सिर्फ उनके बल्लेबाजी प्रदर्शन तक सीमित नहीं बताया। उन्होंने खास तौर पर मैदान पर और मैदान के बाहर कप्तान को मिलने वाली उनकी मदद को महत्वपूर्ण बताया।

गिल के लिए कप्तानी के साथ नतीजे हासिल करना चुनौती

गंभीर के बयान के बाद गिल के सामने तत्काल चुनौती साफ है। उन्हें अपने कोच के भरोसे को अच्छे नतीजों में बदलना होगा और साथ ही टीम में मौजूद अनुभवी खिलाड़ियों के अनुभव का भी इस्तेमाल करना होगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज भारतीय टीम के लिए 2027 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से एक और महत्वपूर्ण पड़ाव होगी।

अजीत अगरकर के कार्यकाल को लेकर भी चर्चा

गंभीर की यह टिप्पणी भारतीय क्रिकेट में मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के कार्यकाल को लेकर चल रही चर्चा के बीच आई है। अगरकर का मौजूदा कार्यकाल 4 अक्टूबर 2026 को समाप्त होने वाला है और रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने बीसीसीआई की ओर से दिए गए कार्यकाल विस्तार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है।

हालांकि, गौतम गंभीर की इस बातचीत का मुख्य फोकस शुभमन गिल की कप्तानी और रोहित शर्मा तथा विराट कोहली के प्रभाव पर था। उन्होंने चयन समिति या अगरकर के भविष्य को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की।

वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज से शुरू होगा अगला चरण

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 27 सितंबर से शुरू होगी। इस सीरीज के जरिए शुभमन गिल के नेतृत्व में भारतीय टीम अपने वनडे अभियान को आगे बढ़ाएगी।

गिल के लिए यह मौका अपने नेतृत्व को मैदान पर साबित करने के साथ-साथ 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों को मजबूत करने का भी होगा। टीम के पास रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ियों का अनुभव भी उपलब्ध रहेगा।