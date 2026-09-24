नई दिल्ली: मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग (WPL) के 2027 सीजन से पहले बड़ा बदलाव करते हुए ल्यूक विलियम्स को टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया है। विलियम्स पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लिसा केइटली की जगह लेंगे, जिन्होंने मुंबई इंडियंस के हेड कोच पद से हटने का फैसला किया है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम ने अब तक WPL के चार में से दो सीजन जीते हैं।

ल्यूक विलियम्स बने मुंबई इंडियंस के नए हेड कोच

मुंबई इंडियंस ने गुरुवार को ऐलान किया कि ल्यूक विलियम्स WPL में फ्रेंचाइजी के नए हेड कोच होंगे। वह 2027 महिला प्रीमियर लीग सीजन से पहले टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे। मुंबई इंडियंस ने अपने बयान में कहा, 'मुंबई इंडियंस ने घोषणा की है कि लिसा केइटली ने टीम के हेड कोच पद से हटने का फैसला किया है। उनकी जगह 2027 महिला प्रीमियर लीग सीजन से पहले ल्यूक विलियम्स को नया हेड कोच नियुक्त किया गया है।'

लिसा केइटली ने छोड़ा हेड कोच का पद

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लिसा केइटली अब मुंबई इंडियंस की महिला टीम के हेड कोच की भूमिका में नहीं होंगी। फ्रेंचाइजी ने उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

मुंबई इंडियंस की सह-मालकिन नीता एम अंबानी ने कहा, 'हम ल्यूक विलियम्स का मुंबई इंडियंस परिवार में स्वागत करते हुए बेहद खुश हैं। ल्यूक ने खुद को एक सफल कोच साबित किया है और उनके पास काफी अनुभव, महिला क्रिकेट की गहरी समझ और खिलाड़ियों के विकास के लिए मजबूत प्रतिबद्धता है।'

नीता अंबानी ने हरमनप्रीत के साथ नई साझेदारी पर जताया भरोसा

नीता अंबानी ने कहा कि मुंबई इंडियंस की महिला टीम ने WPL में अपनी एक मजबूत विरासत बनाई है और उन्हें उम्मीद है कि विलियम्स के मार्गदर्शन तथा हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम आगे भी बेहतर प्रदर्शन करेगी।

उन्होंने कहा, 'हमारी लड़कियों ने WPL में एक गौरवशाली विरासत बनाई है और मुझे विश्वास है कि ल्यूक के मार्गदर्शन और हरमन की कप्तानी में वे आगे भी विकास करेंगी, बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगी और हर जगह युवा लड़कियों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करेंगी।'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं इस रोमांचक नए अध्याय की शुरुआत से पहले ल्यूक और पूरी टीम को शुभकामनाएं देती हूं। मैं मुंबई इंडियंस के लिए लिसा केइटली के योगदान के लिए उनका धन्यवाद भी करना चाहती हूं और उनके भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं देती हूं।'

ल्यूक विलियम्स ने कहा- चुनौती के लिए उत्साहित हूं

मुंबई इंडियंस के नए हेड कोच ल्यूक विलियम्स ने फ्रेंचाइजी से जुड़ने पर खुशी जताई। उन्होंने टीम के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के साथ काम करने को लेकर उत्साह व्यक्त किया।

विलियम्स ने कहा, 'मैं मुंबई इंडियंस जैसी प्रतिष्ठित और सफल संस्था से जुड़कर और खिलाड़ियों तथा सपोर्ट स्टाफ के इस प्रतिभाशाली समूह के साथ काम करके बेहद उत्साहित हूं। हमारे पास मिलकर कुछ खास तैयार करने, रोमांचक क्रिकेट खेलने और सफलता के लिए प्रतिस्पर्धा करने का शानदार मौका है।' उन्होंने आगे कहा, 'मैं इस चुनौती का इंतजार कर रहा हूं और अपने प्रशंसकों को गर्व करने के कई मौके देना चाहता हूं।'

दो दशक से कोचिंग कर रहे हैं ल्यूक विलियम्स

ल्यूक विलियम्स को कोचिंग का लंबा अनुभव है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत में करीब दो दशकों तक कोचिंग की है। वह 2005/06, 2007/08 और 2009/10 सीजन में ग्रेड क्रिकेट के लिए तीन बार ब्रैडमैन मेडल भी जीत चुके हैं। विलियम्स 2025 से इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच की भूमिका भी निभा रहे हैं। अब WPL 2027 से वह मुंबई इंडियंस की महिला टीम की कमान संभालेंगे।

मुंबई इंडियंस ने दो बार जीता WPL खिताब

मुंबई इंडियंस WPL के अब तक खेले गए चार सीजन में से दो बार चैंपियन बनी है। टीम ने 2023 में पहला WPL खिताब जीता था, जबकि 2025 में भी ट्रॉफी अपने नाम की थी। दोनों खिताबी जीत हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में आईं।

पिछले सीजन में प्लेऑफ से बाहर हुई थी टीम

पिछले WPL सीजन में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। टीम ने आठ मुकाबलों में तीन जीत और पांच हार के साथ चौथा स्थान हासिल किया और प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी। टूर्नामेंट का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने जीता था। यह RCB का WPL में दूसरा खिताब था।

अब विलियम्स के सामने नई चुनौती

मुंबई इंडियंस ने 2027 सीजन से पहले कोचिंग स्टाफ में बदलाव किया है। अब ल्यूक विलियम्स के सामने टीम को दोबारा खिताबी दौड़ में मजबूत स्थिति में लाने की चुनौती होगी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी और विलियम्स के कोचिंग अनुभव के साथ मुंबई इंडियंस अगले सीजन में नए संयोजन के साथ मैदान पर उतरेगी।