नई दिल्ली: एशियाई खेल 2026 से पहले भारत को बड़ा झटका लगा है। कॉमनवेल्थ गेम्स के रजत पदक विजेता वेटलिफ्टर रिशिकांता सिंह घुटने की चोट के कारण प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। इसके अलावा एथलेटिक्स टीम में भी बड़े बदलाव हुए हैं। पूर्व एशियाई खेलों की भाला फेंक चैंपियन अन्नू रानी, लंबी कूद के खिलाड़ी शाहनवाज खान और धाविका नित्या गांधे को अंतिम टीम से बाहर कर दिया गया है।

घुटने की चोट के कारण रिशिकांता सिंह बाहर

मणिपुर के 60 किलोग्राम वर्ग के वेटलिफ्टर रिशिकांता सिंह को घुटने में चोट लगी है। यह चोट उन्हें जुलाई में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने से ठीक पहले लगी थी। हालिया मेडिकल जांच के बाद भारतीय वेटलिफ्टिंग महासंघ ने पुष्टि की कि रिशिकांता को लगभग एक महीने तक विशेष रिहैबिलिटेशन की जरूरत होगी। इस कारण वह एशियाई खेलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।

अब चार सदस्यीय महिला वेटलिफ्टिंग टीम उतरेगी

रिशिकांता सिंह के बाहर होने के बाद भारत की वेटलिफ्टिंग टीम में अब सिर्फ चार महिला खिलाड़ी शामिल रहेंगी। पहले चुने गए एकमात्र पुरुष वेटलिफ्टर के हटने के बाद भारतीय टीम इस प्रकार है:

मीराबाई चानू – 49 किलोग्राम

ज्ञानेश्वरी यादव – 53 किलोग्राम

निरुपमा देवी – 61 किलोग्राम

हरजिंदर कौर – 69 किलोग्राम

मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता हैं और उनसे एक बार फिर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

एथलेटिक्स टीम में भी बड़े बदलाव

शुक्रवार को हुई वर्चुअल चयन समिति की बैठक के बाद एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI) ने भारतीय एथलेटिक्स दल में बदलाव करते हुए टीम की संख्या घटाकर 74 कर दी। यह बैठक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित भारतीय एथलेटिक्स सीरीज फाइनल के बाद हुई। अंतिम चयन में अन्नू रानी, शाहनवाज खान और नित्या गांधे को टीम से बाहर कर दिया गया।

अन्नू रानी प्रवेश मानक से रह गईं पीछे

AFI चयन समिति के चेयरमैन एडिले सुमरिवाला ने अन्नू रानी को बाहर किए जाने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी एंट्री स्टैंडर्ड हासिल करने से मामूली अंतर से चूक गईं। एशियाई खेलों के लिए प्रवेश मानक 57.62 मीटर था, जबकि अन्नू रानी ने अंतिम ट्रायल में 57.50 मीटर का सीजन बेस्ट प्रदर्शन किया। इस अंतर के कारण उन्हें अंतिम टीम में जगह नहीं मिल सकी।

शाहनवाज खान चोट से प्रभावित हुए

लंबी कूद के खिलाड़ी शाहनवाज खान भी चोट की समस्या से जूझ रहे थे। वह वर्ल्ड अंडर-20 चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता हैं और जून में 8.30 मीटर की छलांग लगा चुके थे। हालांकि, चोट के कारण उनका प्रदर्शन प्रभावित हुआ और अंतिम ट्रायल में वह 7.43 मीटर की छलांग के साथ छठे स्थान पर रहे। इसके चलते उन्हें भी एशियाई खेलों की टीम से बाहर कर दिया गया।

नित्या गांधे की जगह हरिता भद्रा को मौका

स्प्रिंटर नित्या गांधे को 100 मीटर दौड़ में नौवें स्थान पर रहने के बाद टीम से बाहर होना पड़ा। उन्होंने 11.93 सेकंड का समय दर्ज किया था। वहीं, ट्रायल में 11.22 सेकंड का तेज समय निकालने वाली हरिता भद्रा अब महिलाओं की 4x100 मीटर रिले टीम में नित्या गांधे की जगह लेने की दौड़ में सबसे आगे हैं। हालांकि, इसके लिए आयोजकों की आधिकारिक मंजूरी अभी बाकी है।

कुछ खिलाड़ियों को मेडिकल क्लीयरेंस मिला

अंतिम ट्रायल में हिस्सा नहीं लेने के बावजूद कुछ प्रमुख खिलाड़ियों को मेडिकल क्लीयरेंस दे दिया गया है। इनमें ट्रिपल जंपर प्रवीण चित्रवेल, हाई जंपर सर्वेश कुशारे, 100 मीटर हर्डल्स खिलाड़ी ज्योति याराजी और 400 मीटर हर्डल्स धावक यशस पालाक्षा शामिल हैं।इन सभी खिलाड़ियों के नाम राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारकों में शामिल हैं। मेडिकल मंजूरी मिलने के बाद अब वे भारतीय दल के साथ जापान की यात्रा कर सकेंगे।

राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के बावजूद चयन नहीं

हैमर थ्रो खिलाड़ी निर्भय चौधरी राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के बावजूद एशियाई खेलों की टीम में जगह नहीं बना सके। उन्होंने 71.02 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था, जो 69.12 मीटर के लक्ष्य से बेहतर था। हालांकि, उनका सीजन अगस्त में शुरू हुआ था, जो शुरुआती प्रवेश की अंतिम तारीख के बाद था। इसी वजह से उनका प्रदर्शन चयन के लिए मान्य नहीं माना गया।

अविनाश साबले को दो स्पर्धाओं में उतारने की कोशिश

AFI दोहरी स्पर्धा में हिस्सा लेने वाले अविनाश साबले को 5000 मीटर दौड़ में भी उतारने की अनुमति लेने की कोशिश कर रहा है।साबले की मुख्य स्पर्धा 3000 मीटर स्टीपलचेज है। AFI चाहता है कि उन्हें 5000 मीटर में भी हिस्सा लेने की मंजूरी मिले, जिससे वह एशियाई खेलों में दो पदक जीतने की संभावना तलाश सकें।

भारतीय दल शनिवार को जापान रवाना होगा

अंतिम रूप से चुने गए 74 एथलीट शनिवार को जापान के लिए रवाना होंगे। वहां वे यूनिवर्सिटी ऑफ त्सुकुबा में अनुकूलन शिविर में हिस्सा लेंगे। इसके बाद भारतीय एथलेटिक्स दल 21 सितंबर को आइची-नागोया के लिए रवाना होगा, जहां एशियाई खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।