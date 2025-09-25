Go to PunjabKesari.in

नई दिल्ली : श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ कानपुर में 30 सितंबर से होने वाली तीन मैचों की वनडे श्रृंखला के लिये भारत ए का कप्तान बनाया गया है लेकिन कमर की तकलीफ के कारण वह अगले छह महीने लाल गेंद के क्रिकेट से दूर रहेंगे। 30 वर्ष के अय्यर ने हाल ही में BCCI चयन समिति के अध्यक्ष अजित अगरकर को बताया है कि वह कमर की तकलीफ के कारण लाल गेंद का क्रिकेट नहीं खेल सकते। भारत ए टीम में स्पिनर रवि बिश्नोई, विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह, हरफनमौला रियान पराग और आयुष बडोनी शामिल हैं। 

एशिया कप सुपर 4 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ अर्धशतक बनाने वाले सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, मध्यक्रम के बल्लेबाज तिलक वर्मा, तेज गेंदबाज हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह दूसरे (तीन अक्टूबर) और तीसरे मैच (पांच अक्टूर) के लिये भारत ए टीम से जुड़ेंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों के लिये भारतीय टीम का ऐलान करते हुए अगरकर ने कहा कि आस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे टीम के कप्तान को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई लेकिन भारत ए श्रृंखला से अय्यर को अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। 

अगरकर ने कहा, ‘हम चाहते हैं कि श्रेयस अय्यर खेलें और अच्छा खेलें। ऐसा नहीं है कि वह पहले भारत ए के कप्तान नहीं रहे हैं। उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी की भी शानदार कप्तानी की है और भारत ए की कप्तानी से हमें आंकने का मौका मिलेगा । हमने आस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे कप्तानी (अक्टूबर में) पर कोई बात नहीं की है।' 

अय्यर ने लाल गेंद से क्रिकेट से अलग होने के अपने फैसले से BCCI को अवगत करा दिया है। BCCI सचिव देवाजीत सैकिया ने एक बयान में कहा, ‘श्रेयस अय्यर ने BCCI को लाल गेंद वाले क्रिकेट से छह महीने का ब्रेक लेने के अपने फैसले की जानकारी दी है। ब्रिटेन में पीठ की सर्जरी कराने और अच्छी तरह से ठीक होने के बाद हाल ही में लंबे प्रारूप में खेलते समय उन्हें बार-बार पीठ में ऐंठन और जकड़न का अनुभव हुआ है।' 

उन्होंने कहा, ‘वह इस समय का उपयोग अपनी सहनशक्ति, शरीर की लचीलापन और अपनी फिटनेस पर काम करने के लिए करना चाहते हैं। उनके इस निर्णय के कारण, ईरानी कप के लिए उनके चयन पर विचार नहीं किया गया।' अय्यर ने दलीप ट्रॉफी में पश्चिम क्षेत्र के लिये लाल गेंद का क्रिकेट खेलते हुए 41 से ऊपर की औसत से रन बनाए थे। चयनकर्ताओं ने रजत पाटीदार को विदर्भ के खिलाफ एक अक्टूबर से शुरू होने वाले ईरानी कप मैच में शेष भारत का कप्तान बनाया गया है। पाटीदार ने इस महीने की शुरूआत में दलीप ट्रॉफी में मध्य क्षेत्र के लिए दो शतक और दो अर्धशतक लगाए। टीम में अभिमन्यु ईश्वरन, रूतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। 

टीमें :

पहले वनडे के लिये भारत ए टीम : श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह, रियान पराग, आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, विपराज निगम, निशांत सिंधू, गुरजपनीत सिंह, युधवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल, प्रियांश आर्य, सिमरजीत सिंह 

दूसरे और तीसरे वनडे के लिए भारत ए टीम : श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह, रियान पराग, आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, विपराज निगम, निशांत सिंधू, गुरजपनीत सिंह, युधवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह 

शेष भारत टीम (ईरानी कप) : रजत पाटीदार (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन , आर्यन जुयाल, रूतुराज गायकवाड़, यश ढुल, शेख रशीद, ईशान किशन, तनुष कोटियान, मानव सुतार, गुरनूर बरार, खलील अहमद, आकाश दीप, अंशुल कम्बोज, सारांश जैन 