स्पोर्ट्स डेस्क: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 से पहले मुंबई क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से रोहित शर्मा की उपलब्धता को लेकर चल रहा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने जैसे ही अपनी 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया, रोहित शर्मा का नाम देखकर फैंस को राहत मिली। भले ही हिटमैन पूरे टूर्नामेंट में न खेलें, लेकिन शुरुआती दो मुकाबलों में उनकी मौजूदगी मुंबई के लिए मनोबल बढ़ाने वाली होगी। वहीं, टीम की कमान इस बार अनुभवी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को सौंपी गई है।

विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित शर्मा की एंट्री

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले दो मुकाबलों में मुंबई का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनकी मौजूदगी से टीम के टॉप ऑर्डर को मजबूती मिलेगी और युवा बल्लेबाजों को भी अनुभव का फायदा होगा। घरेलू क्रिकेट में रोहित की वापसी को आगामी अंतरराष्ट्रीय असाइनमेंट्स से पहले लय हासिल करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

शार्दुल ठाकुर को मिली कप्तानी

इस सीजन मुंबई की कप्तानी शार्दुल ठाकुर को सौंपी गई है। तेज गेंदबाजी के साथ-साथ उपयोगी बल्लेबाजी करने वाले शार्दुल घरेलू क्रिकेट में अपनी आक्रामक कप्तानी के लिए जाने जाते हैं। उनकी अगुवाई में मुंबई एक संतुलित और जुझारू टीम के रूप में उतरने की तैयारी में है।

इन स्टार खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी

टीम में जहां कई बड़े नाम शामिल हैं, वहीं कुछ चौंकाने वाली गैरमौजूदगियां भी देखने को मिलीं। भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव और युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल इस बार विजय हजारे ट्रॉफी के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने आराम की मांग की है, जिसके चलते वह टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबलों में नहीं खेलेंगे।

युवा चेहरों और भाईयों की जोड़ी पर नजर

चयनकर्ताओं ने नए टैलेंट को मौका देते हुए ओपनर ईशान मुलचंदानी को पहली बार टीम में शामिल किया है। वहीं, अंगकृष रघुवंशी को हालिया सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में औसत प्रदर्शन के बावजूद टीम में बरकरार रखा गया है। खास बात यह है कि शानदार फॉर्म में चल रहे सरफराज खान के साथ उनके छोटे भाई और ऑलराउंडर मुशीर खान भी टीम का हिस्सा हैं। दोनों भाई मुंबई की बल्लेबाजी और ऑलराउंड मजबूती में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

मुंबई की विजय हजारे ट्रॉफी टीम

रोहित शर्मा (दो मैच), शार्दुल ठाकुर (कप्तान), हार्दिक तामोरे (विकेटकीपर), ईशान मुलचंदानी, शम्स मुलानी, मुशीर खान, तनुष कोटियन, अंगकृष रघुवंशी, तुषार देशपांडे, सरफराज खान, ओंकार तरमाले, सिद्धेश लाड, सिल्वेस्टर डिसूजा, चिन्मय सुतारम, सैराज पाटिल, आकाश आनंद (विकेटकीपर), सूर्यांश शेडगे।