ग्वालियर : मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) ने वेंकटेश अय्यर को विजय हजारे ट्रॉफी लीग स्टेज के लिए अपनी पुरुष सीनियर टीम का कप्तान चुना, जो 24 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक अहमदाबाद में होगी। 30 साल के अय्यर को हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने मिनी-ऑक्शन में 7 करोड़ रुपए में खरीदा था। इससे पहले उन्होंने 2021 से 2025 तक कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए चार साल खेले थे और एक इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का खिताब जीता था। मध्य प्रदेश की कप्तानी मिलना अय्यर के लिए एक बड़ा बूस्ट है।

चुने गए अन्य खिलाड़ियों में अनुभवी यश दुबे के साथ एक और IPL स्टार कुमार कार्तिकेय भी शामिल हैं, जो पिछले साल 2022 से 2024 तक मुंबई इंडियंस के लिए खेलने के बाद राजस्थान रॉयल्स में चले गए थे। शुभम शर्मा और हरप्रीत सिंह भी 16 सदस्यीय टीम में हैं जिसमें माधव तिवारी को फिटनेस के आधार पर चुना गया है। इस बीच विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आगामी संस्करण इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि इसमें भारत के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे टॉप स्टार शामिल हैं, जिन्हें उनके संबंधित राज्यों ने चुना है।

विराट ने दिल्ली के लिए अपनी उपलब्धता की पुष्टि की है जबकि रोहित लीग स्टेज में मुंबई के लिए खेलने को तैयार हैं। केएल राहुल और प्रसिद्ध कृष्णा को डिफेंडिंग चैंपियन कर्नाटक ने अपनी टीम में शामिल किया है। ये टॉप स्टार अपने-अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने स्टार खिलाड़ियों के लिए विजय हजारे ट्रॉफी सीरीज में भाग लेना अनिवार्य कर दिया है।

अहमदाबाद में 19 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के आखिरी T20I और 11 जनवरी 2026 को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ODI के बीच तीन हफ्ते का गैप है इसलिए बोर्ड चाहता है कि सीनियर खिलाड़ी इस समय का उपयोग घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए करें।

विजय हजारे ट्रॉफी लीग चरण के लिए मध्य प्रदेश टीम :

वेंकटेश अय्यर (कप्तान), हर्ष गवली, हिमांशु मंत्री (विकेटकीपर), यश दुबे, शुभम शर्मा, हरप्रीत सिंह, ऋषभ चौहान, रितिक टाडा, कुमार कार्तिकेय, सारांश जैन, शिवांग कुमार, आर्यन पांडे, राहुल बाथम, त्रिपुरेश सिंह, मंगेश यादव, माधव तिवारी