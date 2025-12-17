एडिलेड: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को एशेज 2025-26 के तीसरे टेस्ट मैच (एडिलेड टेस्ट) से बाहर कर दिया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि स्मिथ वर्टिगो (चक्कर और मतली की समस्या) से जूझ रहे हैं। उनकी जगह टीम में उस्मान ख्वाजा को मध्यक्रम में शामिल किया गया है।

क्या है स्मिथ के बाहर होने की वजह?

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अनुसार, स्टीव स्मिथ पिछले कुछ दिनों से असहज महसूस कर रहे थे। उन्हें मतली और चक्कर आने जैसे लक्षण थे। उन्होंने नेट्स में बल्लेबाजी भी की, लेकिन इसके बाद हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड से चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया कि वह एडिलेड टेस्ट नहीं खेलेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रवक्ता ने बयान में कहा, 'पिछले कुछ दिनों से स्टीव की तबीयत ठीक नहीं थी। उनकी हालत पर लगातार नजर रखी गई और वह खेलने के काफी करीब थे, लेकिन लक्षण बने रहने के कारण उन्हें आराम देने का फैसला किया गया।'

बॉक्सिंग डे टेस्ट में वापसी की उम्मीद

बयान में आगे बताया गया कि स्मिथ को वेस्टिब्युलर (संतुलन से जुड़ी) समस्या हो सकती है, जिससे वह पहले भी कभी-कभार जूझ चुके हैं। हालांकि, राहत की बात यह है कि स्मिथ के मेलबर्न में होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए उपलब्ध रहने की पूरी संभावना है।

स्मिथ की जगह ख्वाजा को मिला मौका

स्टीव स्मिथ की गैरमौजूदगी में उस्मान ख्वाजा को मध्यक्रम में बल्लेबाजी का मौका दिया गया। ओपनर जल्दी आउट होने के बाद ख्वाजा को पहले ही सत्र में मैदान पर उतरना पड़ा और उन्होंने दूसरे सत्र में 81 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया।

कप्तान पैट कमिंस का बयान

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने कहा, 'स्टीव पिछले कुछ दिनों से ठीक महसूस नहीं कर रहे थे। उन्होंने आज खेलने की कोशिश की, लेकिन लगा कि वह इस मैच के लिए फिट नहीं हैं। ऐसे में घर लौटना ही सही फैसला था। हमारे लिए अच्छी बात है कि उस्मान जैसे अनुभवी खिलाड़ी टीम में मौजूद हैं। वह नंबर 4 पर बल्लेबाजी करेंगे।'

पहली बार नहीं है स्मिथ की यह समस्या

यह पहली बार नहीं है जब स्टीव स्मिथ को वर्टिगो की समस्या हुई हो, हालांकि इसी वजह से उन्होंने कभी टेस्ट मैच नहीं छोड़ा था। इससे पहले वह 2019 एशेज के हेडिंग्ले टेस्ट से कन्कशन के कारण बाहर हुए थे।

तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन

ट्रेविस हेड, जेक वेदराल्ड, मार्नस लाबुशेन, उस्मान ख्वाजा, कैमरन ग्रीन, जोश इंग्लिस, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), पैट कमिंस (कप्तान), मिचेल स्टार्क, नाथन लायन, स्कॉट बोलैंड।