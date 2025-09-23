स्पोर्ट्स डेस्क: ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दूसरे प्रथम श्रेणी मैच से कुछ घंटे पहले भारत ए टीम में अचानक एक बड़ा बदलाव आया, जब श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। श्रेयस के आखिरी समय में टीम से बाहर होने के बाद, प्रबंधन ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel) को भारत ए का कप्तान नियुक्त किया। हालांकि अय्यर या टीम प्रबंधन ने उनके अचानक कप्तानी छोड़ने के पीछे की सटीक वजह का खुलासा नहीं किया, लेकिन बताया गया है कि यह 'निजी' वजह थी।

एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया, 'हां, श्रेयस ब्रेक ले रहे हैं और मुंबई लौट आए हैं। उन्होंने चयनकर्ताओं को सूचित कर दिया है कि वह ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दूसरे चार दिवसीय मैच में नहीं खेल पाएंगे। हालांकि, जब चयनकर्ता वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम का चयन करने के लिए बैठक करेंगे तो वह मध्यक्रम में जगह बनाने की दौड़ में बने रहेंगे।'

अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहले भारत ए मैच में क्रमशः 8 और 13 रन बनाए थे। इस मैच में अय्यर खराब अंपायरिंग का शिकार भी हुए। अय्यर की बल्ले से नाकामी के बावजूद भारत ए ने पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था। ऑस्ट्रेलिया के 532 रनों के जवाब में भारतीय टीम ने 531 रन बनाए थे।

गौर है कि अय्यर इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे और न ही उन्हें एशिया कप 2025 के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में चुना गया था। यह बल्लेबाज तीनों प्रारूपों में टीम का अहम सदस्य बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। अय्यर पहले से ही टीम के लिए वनडे क्रिकेट का अहम हिस्सा हैं और पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी जीत में अहम भूमिका निभा चुके हैं।