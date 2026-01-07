मुंबई : महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 से पहले UP वॉरियर्ज ने अपनी नई प्लेइंग जर्सी लॉन्च कर दी है। टीम की यह खास जर्सी एकाया बनारस (Ekaya Banaras) के साथ मिलकर डिजाइन की गई है, जो यूपी वॉरियर्ज की आधिकारिक डिजाइन पार्टनर है। नई जर्सी बनारसी टेक्सटाइल विरासत को आधुनिक हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स डिज़ाइन के साथ जोड़ती है और टीम के साहस, पहचान और निडर क्रिकेट के दर्शन को दर्शाती है।

‘A Blooming Rebellion’ जर्सी: परंपरा और आधुनिकता का संगम

UP वॉरियर्ज और Ekaya Banaras के इस सहयोग से पेश की गई जर्सी को “A Blooming Rebellion” नाम दिया गया है। यह डिजाइन बनारस की फूलों से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत और Ekaya की प्रसिद्ध बुनाई परंपरा से प्रेरित है। पारंपरिक मोटिफ्स को आधुनिक, परफॉर्मेंस-ड्रिवन स्पोर्ट्स एस्थेटिक में ढालकर पेश किया गया है।

फूलों की प्रतीकात्मकता से प्रेरित डिजाइन

बनारसी संस्कृति में फूल शक्ति, निरंतरता और नवीनीकरण के प्रतीक माने जाते हैं। जर्सी का डिजाइन इसी प्रतीकात्मकता को दर्शाता है, जहां रेशम और कहानी कहने की परंपरा को एक साहसिक और भविष्य की ओर देखने वाले खेल रूप में बदला गया है। यह किट संस्कृति, पहचान और आधुनिक नारीत्व को सम्मान देती है—जहां महिलाएं अपनी शर्तों पर परंपरा को आगे बढ़ाती हैं।

T20 क्रिकेट के लिए परफेक्ट फिट

जर्सी में बनारसी-प्रेरित पैटर्न को स्लीक एथलेटिक सिलुएट के साथ जोड़ा गया है, जो एलीट T20 क्रिकेट के लिए बनाया गया है। इसमें कंफर्ट, मूवमेंट और दमदार विज़ुअल आइडेंटिटी पर खास ध्यान दिया गया है। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को मैदान पर उतरते समय अपनापन और उद्देश्य की भावना देना है—जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि भारत में महिला क्रिकेट के बढ़ते कद का प्रतिनिधित्व करता है।

फैंस के लिए भी उपलब्ध, 10 जनवरी से अभियान की शुरुआत

यह जर्सी आगामी WPL 2026 सीज़न के दौरान UP वॉरियर्ज की खिलाड़ी पहनेंगी और फैंस के लिए आधिकारिक मर्चेंडाइज चैनलों के जरिए उपलब्ध होगी। UP वॉरियर्ज अपना पहला मुकाबला 10 जनवरी को DY पाटिल स्टेडियम में गुजरात जायंट्स के खिलाफ खेलेगी।

पिछले सीजन का प्रदर्शन

पिछले सीजन में UP वॉरियर्ज का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा था। टीम आठ में से सिर्फ तीन मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही थी। ऐसे में नई जर्सी और नई सोच के साथ टीम इस सीजन बेहतर शुरुआत की उम्मीद करेगी।

UP वॉरियर्ज स्क्वॉड – WPL 2026

श्वेता सेहरावत, दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लेस्टोन, मेग लैनिंग, फोएबे लिचफील्ड, किरण नवगिरे, हरलीन देओल, क्रांति गौड़, आशा शोभना, डिएंड्रा डॉटिन, शिखा पांडे, शिप्रा गिरी, सिमरन शेख, तारा नॉरिस, क्लोई ट्रायन, सुमन मीणा, जी. त्रिशा, प्रतीका रावल।