जयपुर : ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान पसली की चोट से उबरने के बाद भारतीय वनडे उपकप्तान श्रेयस अय्यर ने शानदार अंदाज में मैदान पर वापसी की। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में मुंबई की कप्तानी करते हुए अय्यर ने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 53 गेंदों में 82 रनों की आक्रामक पारी खेली और अपनी फिटनेस व फॉर्म दोनों का दमदार संदेश दिया। यह पारी न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से पहले बेहद अहम मानी जा रही है।

शुरुआती जीवनदान का उठाया पूरा फायदा

श्रेयस अय्यर की पारी की शुरुआत किस्मत के साथ हुई, जब स्लिप में उनका कैच छूट गया। इसके बाद उन्होंने संभलकर बल्लेबाजी की और धीरे-धीरे गियर बदलते हुए विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया। अय्यर ने अपनी पारी में 10 चौके और तीन छक्के जड़े और लगभग 155 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए।

मध्यक्रम में मजबूत साझेदारियां

अय्यर आठवें ओवर में यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान के विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए। उन्होंने मुशीर खान के साथ तीसरे विकेट के लिए 82 रनों की अहम साझेदारी की। मुशीर ने 51 गेंदों में 73 रन बनाए, जिसमें आठ चौके और तीन छक्के शामिल थे इसके बाद अय्यर ने भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ चौथे विकेट के लिए 65 रन जोड़े। सूर्यकुमार ने 18 गेंदों में 24 रन बनाए।

36 गेंदों में अर्धशतक, लेकिन शतक से चूके

श्रेयस अय्यर ने 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो उनके लिस्ट-ए करियर का 42वां अर्धशतक था। हालांकि, वह वापसी मैच में शतक लगाने से चूक गए। 26वें ओवर से पहले उन्हें कुशल पाल ने आउट कर दिया। अय्यर मिडविकेट पर अमनप्रीत सिंह को कैच दे बैठे। उनके आउट होने तक मुंबई का स्कोर 221/5 था।

धुंध के कारण देरी, मैच हुआ 33 ओवर का

जयपुर में घने कोहरे के कारण मुंबई बनाम हिमाचल प्रदेश मुकाबला देर से शुरू हुआ और दोनों टीमों के लिए मैच को 33-33 ओवर का कर दिया गया। इसी वजह से अय्यर की वापसी भी तय समय से कुछ देर से हुई। इसी दिन पंजाब बनाम गोवा का मुकाबला भी कोहरे से प्रभावित रहा।

निचले क्रम का योगदान, मुंबई ने बनाए 299 रन

अय्यर के आउट होने के बाद शिवम दुबे (15 गेंदों में 20 रन), हार्दिक तामोरे (17 गेंदों में नाबाद 19) और सैराज पाटिल (9 गेंदों में 25 रन) की तेज पारियों की बदौलत मुंबई ने 33 ओवर में 9 विकेट पर 299 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया।

श्रेयस को सौंपी गई कप्तानी

इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर को मुंबई की कप्तानी सौंपी गई क्योंकि शार्दुल ठाकुर पिंडली की चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। लीग चरण के ये दो मुकाबले अय्यर के लिए मैच फिटनेस टेस्ट के तौर पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में उनकी उपलब्धता फिटनेस पर निर्भर थी। भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी से होनी है।

