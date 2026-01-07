सिडनी: इंग्लैंड के युवा ऑलराउंडर जैकब बेथेल ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर खेले जा रहे पांचवें एशेज टेस्ट में इतिहास रच दिया। चौथे दिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने करियर का पहला फर्स्ट-क्लास शतक जड़ते हुए न सिर्फ इंग्लैंड को अहम बढ़त दिलाई, बल्कि कपिल देव के विशिष्ट क्लब में भी जगह बना ली। 22 वर्षीय बेथेल की यह पारी एशेज के लिहाज से भी कई मायनों में खास रही।

कपिल देव क्लब में शामिल हुए बेथेल

जैकब बेथेल उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने एक ही मैच में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला फर्स्ट-क्लास और लिस्ट-ए शतक लगाया हो। इस दुर्लभ उपलब्धि की सूची में कपिल देव, मार्लोन सैमुअल्स, मेहदी हसन मिराज और कर्टिस कैम्फर जैसे नाम शामिल हैं। बेथेल यह कारनामा करने वाले पांचवें क्रिकेटर और एशेज में ऐसा करने वाले दूसरे इंग्लिश खिलाड़ी बन गए हैं।

कम उम्र में बड़ी उपलब्धि

22 साल और 76 दिन की उम्र में बेथेल, दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दौर में एशेज में शतक बनाने वाले इंग्लैंड के सबसे युवा बल्लेबाजों में शुमार हो गए। उनसे कम उम्र में यह उपलब्धि केवल डेविड गोवर और एलिस्टर कुक ने हासिल की थी। यह रिकॉर्ड उनके अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआती चमक को और रेखांकित करता है।

शतक का खास अंदाज

बाएं हाथ के बल्लेबाज बेथेल ने अपना शतक ब्यू वेबस्टर की गेंद पर आगे बढ़कर मिड-विकेट के ऊपर से शानदार शॉट लगाकर पूरा किया। इसके बाद उन्होंने हेलमेट उतारकर तालियों के बीच बल्ला उठाया स्टैंड में मौजूद उनका परिवार भी इस यादगार पल का गवाह बना।

एशेज इतिहास में नाम दर्ज

बेथेल 1989 में जैक रसेल के बाद टेस्ट में अपना पहला फर्स्ट-क्लास शतक लगाने वाले पहले इंग्लैंड खिलाड़ी बने। एशेज इतिहास में ऐसा करने वाले वह कुल आठवें खिलाड़ी हैं। मौजूदा इंग्लिश क्रिकेटरों में वह हेनरी वुड, जैक रसेल, स्टुअर्ट ब्रॉड और गस एटकिंसन के बाद इस सूची में शामिल हुए।

मैच पर असर और भविष्य की झलक

बेथेल की यह पारी बेहद अहम रही। ऑस्ट्रेलिया के कड़े प्रतिरोध के बावजूद इंग्लैंड ने मामूली बढ़त हासिल की, जिससे एशेज की कहानी में एक नया, संतुलित अध्याय जुड़ा। इस पारी ने इंग्लैंड के मध्यक्रम में दीर्घकालिक विकल्प के तौर पर बेथेल की दावेदारी को मजबूत किया है।

