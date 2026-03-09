स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 255/5 का विशाल स्कोर बनाया और फिर शानदार गेंदबाजी के दम पर कीवी टीम को 159 रन पर समेट दिया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही न सिर्फ टीम इंडिया ने रिकॉर्ड बनाए, बल्कि मुख्य कोच गौतम गंभीर ने भी एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली।

भारत की विस्फोटक बल्लेबाजी

भारत की पारी की शुरुआत शानदार रही। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के बीच 98 रन की तेज साझेदारी हुई, जिसने टीम को मजबूत शुरुआत दी। अभिषेक शर्मा ने 52 रन की तेज पारी खेली, जबकि संजू सैमसन ने 89 रन बनाकर पारी को संभाला। इसके अलावा ईशान किशन ने 54 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंत में शिवम दुबे ने सिर्फ 8 गेंदों में 26 रन बनाकर भारत के स्कोर को 255 रन तक पहुंचा दिया, जो फाइनल मुकाबले में बेहद बड़ा स्कोर साबित हुआ।

गेंदबाजों ने तोड़ी न्यूजीलैंड की कमर

256 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने आक्रामक शुरुआत की कोशिश की, लेकिन अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी ने मैच का रुख बदल दिया। दोनों गेंदबाजों ने पावरप्ले में ही कीवी टीम के तीन अहम विकेट गिरा दिए। इसके बाद न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी पूरी तरह दबाव में आ गई और पूरी टीम 159 रन पर ऑलआउट हो गई।भारत ने यह मुकाबला 96 रन से जीतकर लगातार दूसरा टी20 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया।

गौतम गंभीर ने रचा इतिहास

इस जीत के साथ ही टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने भी क्रिकेट इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। वह टी20 वर्ल्ड कप को खिलाड़ी और हेड कोच दोनों रूप में जीतने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। गंभीर 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। अब 2026 में उन्होंने कोच के रूप में भी टीम को चैंपियन बनाया है।

रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुई भारत की उपलब्धि

भारत की इस जीत के साथ कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बने। टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में तीन बार खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई। इसके अलावा भारत पहली ऐसी टीम भी बन गया जिसने टी20 वर्ल्ड कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। इतना ही नहीं, भारत मेजबान रहते हुए टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला भी पहला देश बन गया।

लगातार तीसरी आईसीसी ट्रॉफी

टीम इंडिया की यह लगातार तीसरी आईसीसी ट्रॉफी भी है। भारत ने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीता था, इसके बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और अब 2026 का टी20 वर्ल्ड कप भी अपने नाम कर लिया है। इस तरह भारतीय क्रिकेट ने एक बार फिर दुनिया में अपना दबदबा साबित कर दिया है।