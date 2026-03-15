नई दिल्ली: पूर्व भारतीय क्रिकेटर Aakash Chopra ने Gujarat Titans की बल्लेबाजी को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि टीम की बल्लेबाजी काफी हद तक टॉप ऑर्डर पर निर्भर है और अगर यह क्रम जल्दी आउट हो जाए तो टीम मुश्किल में पड़ सकती है। आकाश चोपड़ा ने खास तौर पर स्टार बल्लेबाज Jos Buttler की मौजूदा फॉर्म को भी टीम के लिए चुनौती बताया।

IPL 2025 में टॉप ऑर्डर ने दिलाई थी सफलता

गुजरात टाइटंस ने Indian Premier League 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेऑफ तक का सफर तय किया था।हालांकि एलिमिनेटर मुकाबले में टीम को Mumbai Indians के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। पिछले सीजन में टीम की सफलता का बड़ा कारण टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन रहा।

साई सुदर्शन और गिल ने बनाए थे ढेरों रन

पिछले सीजन में Sai Sudharsan ने 759 रन बनाकर टीम की बल्लेबाजी की कमान संभाली थी। वहीं कप्तान Shubman Gill ने 650 रन बनाए, जबकि जोस बटलर ने 538 रन का योगदान दिया था। इन तीन बल्लेबाजों की वजह से टीम कई मैचों में मजबूत स्थिति में पहुंची।

‘टॉप-3 पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता’

आकाश चोपड़ा के मुताबिक गुजरात टाइटंस की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि टीम टॉप-3 बल्लेबाजों पर काफी ज्यादा निर्भर है। उन्होंने कहा कि पिछले सीजन में कई बार ऐसा हुआ जब टॉप ऑर्डर 14वें या 15वें ओवर तक बल्लेबाजी करता रहा और टीम मजबूत स्कोर बनाने में सफल रही। लेकिन अगर शुरुआती बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाएं तो टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

बटलर की खराब फॉर्म बनी चिंता

आकाश चोपड़ा ने जोस बटलर की मौजूदा फॉर्म पर भी सवाल उठाए। हाल ही में हुए ICC Men's T20 World Cup 2026 में बटलर का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, जहां उन्होंने आठ मैचों में सिर्फ 87 रन बनाए। चोपड़ा के अनुसार अगर बटलर की फॉर्म में सुधार नहीं हुआ तो यह गुजरात टाइटंस के लिए बड़ी समस्या बन सकती है।

IPL 2026 में कब खेलेगी पहला मैच

Indian Premier League 2026 में गुजरात टाइटंस अपने अभियान की शुरुआत 31 मार्च को करेगी। टीम का पहला मुकाबला Punjab Kings के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ के PCA Stadium में खेला जाएगा।