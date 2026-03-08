स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम की अनुभवी तेज गेंदबाज Lea Tahuhu ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। करीब 15 साल लंबे वनडे करियर के बाद उन्होंने इस फॉर्मेट को अलविदा कहने का फैसला किया। हालांकि टाहुहू अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से पूरी तरह दूर नहीं होंगी और आगे भी टी20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड के लिए खेलती रहेंगी।

ली टाहुहू का भावुक बयान

अपने संन्यास की घोषणा करते हुए ली टाहुहू ने कहा कि न्यूजीलैंड के लिए खेलना उनके लिए हमेशा गर्व की बात रही है। उन्होंने कहा, 'व्हाइट फर्न्स की जर्सी पहनकर ODI क्रिकेट खेलना मेरे लिए हमेशा सम्मान और गर्व की बात रही है।'

टाहुहू ने यह भी कहा कि अपने देश और परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए 100 से ज्यादा मैच खेलना उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। उन्होंने आगे कहा, 'मैं हर पल को हमेशा संजोकर रखूंगी और इस फॉर्मेट में अपनी उपलब्धियों पर बेहद गर्व महसूस करती हूं।'

ली टाहुहू का ODI करियर

ली टाहुहू ने 2011 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था। उनका आखिरी वनडे मैच ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ रहा।

उनके वनडे करियर के आंकड़े इस प्रकार हैं:

खेले गए मैच: 103

कुल विकेट: 125

औसत: 28.01

एक बार 5 विकेट, तीन बार 4 विकेट

बल्लेबाजी में: 69 पारियों में 442 रन

टाहुहू को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 2023 में ODI टीम ऑफ द ईयर में भी जगह मिली थी।

अब टी20 क्रिकेट पर फोकस

वनडे से संन्यास लेने के बाद ली टाहुहू अब अपना पूरा ध्यान टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट पर लगाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि टीम के साथ आगे भी योगदान देना उनके लिए उत्साहजनक होगा। 'आगे कई रोमांचक मौके हैं और मैं टी20 फॉर्मेट में टीम के लिए योगदान देने को लेकर उत्साहित हूं।'

टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर नजर

टाहुहू अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर काफी प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीतना टीम के लिए बड़ी उपलब्धि थी और वह इंग्लैंड में होने वाले अगले टूर्नामेंट में खिताब बचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। न्यूजीलैंड टीम 15 मार्च से शुरू होने वाली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में खेलेगी, जहां टाहुहू अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश करेंगी।

टी20 में बड़ा रिकॉर्ड बनाने के करीब

ली टाहुहू इस समय न्यूजीलैंड की टी20 इंटरनेशनल में तीसरी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं। अगर वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में 5 विकेट ले लेती हैं, तो वह 100 T20I विकेट का बड़ा व्यक्तिगत रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकती हैं।