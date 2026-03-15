स्पोर्ट्स डेस्क : आईपीएल 2026 से पहले Anil Kumble ने Kolkata Knight Riders की रिटेंशन पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि टीम ने अपने खिताब जीतने वाले कप्तान Shreyas Iyer और ओपनर Phil Salt को रिलीज कर बड़ी गलती की, जिसका असर टीम के प्रदर्शन पर पड़ा। आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स अपने अभियान की शुरुआत Mumbai Indians के खिलाफ 29 मार्च को मुंबई के Wankhede Stadium में करेगी।

2024 में अय्यर की कप्तानी में जीता था KKR

KKR ने Indian Premier League 2024 में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में अपना तीसरा आईपीएल खिताब जीता था। उस जीत में फिल सॉल्ट का भी अहम योगदान रहा था। लेकिन इसके बावजूद फ्रेंचाइजी ने 2025 सीजन से पहले दोनों खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया, जिसे कुंबले ने गलत फैसला बताया।

‘KKR की रिटेंशन पॉलिसी में नहीं है निरंतरता’

अनिल कुंबले ने कहा कि KKR की रिटेंशन रणनीति में निरंतरता की कमी है। उन्होंने कहा कि जिस टीम ने हाल ही में खिताब जीता हो, उसके प्रमुख खिलाड़ियों को टीम से बाहर करना समझ से परे है। कुंबले के अनुसार अय्यर और सॉल्ट को छोड़ने के बाद टीम के पास आईपीएल जीतने वाला कप्तान नहीं रहा।

अजिंक्य रहाणे की कप्तानी पर भी दिया बयान

कुंबले ने Ajinkya Rahane की कप्तानी को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि रहाणे अनुभवी खिलाड़ी हैं और घरेलू क्रिकेट के साथ-साथ आईपीएल में भी कप्तानी कर चुके हैं। हालांकि कुंबले के मुताबिक टीम में ऐसा कप्तान होना अतिरिक्त फायदा देता है जिसने पहले आईपीएल ट्रॉफी जीती हो।

श्रेयस अय्यर की कप्तानी की सराहना

KKR छोड़ने के बाद श्रेयस अय्यर Punjab Kings से जुड़े और पहले ही सीजन में टीम को फाइनल तक पहुंचाया। कुंबले ने अय्यर को आईपीएल का सबसे अंडररेटेड कप्तान बताया। उन्होंने कहा कि एक टीम के साथ ट्रॉफी जीतने के बाद दूसरी टीम में जाकर सफलता दिलाना आसान नहीं होता, क्योंकि माहौल, मैनेजमेंट और दबाव सभी अलग होते हैं।

IPL 2026 में KKR का पहला मुकाबला

Indian Premier League 2026 का आगाज 28 मार्च से होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स अपना पहला मैच 29 मार्च को मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेलेगी। इस मुकाबले पर सभी की नजरें रहेंगी क्योंकि टीम नई रणनीति और नए नेतृत्व के साथ मैदान में उतरेगी।