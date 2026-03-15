स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज Sarfaraz Ahmed ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। लगभग दो दशक लंबे करियर के बाद उन्होंने रविवार को अपने इंटरनेशनल करियर को अलविदा कह दिया।सरफराज पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं जिन्होंने टीम को कई यादगार जीत दिलाई और खासकर ICC Champions Trophy 2017 में ऐतिहासिक खिताब जिताकर बड़ी पहचान बनाई।

तीनों फॉर्मेट में शानदार करियर

सरफराज अहमद ने पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट खेला। उन्होंने अपने करियर में 54 टेस्ट, 117 वनडे और 61 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले। इन मैचों में उन्होंने कुल 6,164 रन बनाए, जिसमें 6 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं। विकेटकीपर के तौर पर भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा और उन्होंने विकेट के पीछे 315 कैच और 56 स्टंपिंग की।

कप्तान के तौर पर बनाया रिकॉर्ड

सरफराज अहमद ने पाकिस्तान की कप्तानी भी लंबे समय तक संभाली। उन्होंने तीनों फॉर्मेट मिलाकर 100 अंतरराष्ट्रीय मैचों में टीम की कप्तानी की। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने टी20 क्रिकेट में नंबर-1 रैंकिंग हासिल की। इसके अलावा टीम ने लगातार 11 टी20 सीरीज जीतने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया और कई टीमों को क्लीन स्वीप किया।

2017 चैंपियंस ट्रॉफी में दिलाई ऐतिहासिक जीत

सरफराज अहमद के करियर का सबसे बड़ा पल ICC Champions Trophy 2017 रहा। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने फाइनल में भारत को 180 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया था। इस जीत के साथ सरफराज पाकिस्तान के पहले कप्तान बने जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता।

जूनियर और सीनियर स्तर पर भी जीता ICC खिताब

सरफराज अहमद की कप्तानी की एक और बड़ी उपलब्धि यह रही कि उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों स्तरों पर ICC ट्रॉफी जीती। उन्होंने ICC Under-19 Cricket World Cup 2006 में पाकिस्तान की अंडर-19 टीम को खिताब दिलाया था। उस फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 38 रन से हराया था।

2007 में किया था डेब्यू, 2023 में खेला आखिरी मैच

सरफराज अहमद ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच 2007 में वनडे के रूप में खेला था। वहीं उन्होंने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ टेस्ट में खेला था। इसके बाद अब उन्होंने आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है।

रिटायरमेंट पर सरफराज अहमद का भावुक संदेश

संन्यास की घोषणा करते हुए सरफराज अहमद ने कहा कि पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। उन्होंने अपने साथियों, कोच, परिवार और फैंस का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट उनके दिल के बेहद करीब है और वह आगे भी किसी न किसी रूप में खेल का समर्थन करते रहेंगे।