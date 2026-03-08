स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया सिर्फ ट्रॉफी जीतने के लिए ही मैदान पर नहीं उतरेगी, बल्कि कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी दांव पर होंगे। अगर भारत इस मुकाबले में जीत दर्ज करता है तो वह न केवल अपने 2024 के खिताब का सफल बचाव करेगा, बल्कि टी20 क्रिकेट के इतिहास में कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकता है।

क्या भारत बन सकता है तीन बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश?

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अभी तक कोई भी टीम तीन बार यह खिताब नहीं जीत पाई है। फिलहाल भारत, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के नाम दो-दो खिताब हैं।

भारत: 2007, 2024

इंग्लैंड: 2010, 2022

वेस्टइंडीज: 2012, 2016

अगर भारत 2026 का फाइनल जीतता है तो वह: टी20 वर्ल्ड कप तीन बार जीतने वाली पहली टीम बन जाएगा, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज को पीछे छोड़ देगा, इस फॉर्मेट में सबसे सफल टीम बन जाएगा।

टी20 वर्ल्ड कप का सफल बचाव करने वाली पहली टीम

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक कोई भी टीम लगातार दो बार खिताब नहीं जीत पाई है। भारत 2024 का मौजूदा चैंपियन है। अगर टीम इंडिया 2026 का खिताब जीतती है तो: वह पहली टीम बनेगी जिसने टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी डिफेंड की, साथ ही लगातार दो बार फाइनल जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी; यह उपलब्धि आईसीसी टूर्नामेंट इतिहास के सबसे बड़े रिकॉर्ड में से एक होगी।

क्या टूटेगा टी20 वर्ल्ड कप का “होस्ट कर्स”?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं, जबकि फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि अब तक कोई भी मेजबान देश अपने घर में टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया है। अगर भारत यह फाइनल जीतता है तो: वह घरेलू मैदान पर टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बन जाएगा; यह उपलब्धि 2011 के वनडे वर्ल्ड कप की याद दिला सकती है।

एशिया की पहली टीम बन सकती है 5 वर्ल्ड कप जीतने वाली

भारत के पास कुल चार आईसीसी वर्ल्ड कप खिताब हैं।

ODI वर्ल्ड कप: 1983, 2011

T20 वर्ल्ड कप: 2007, 2024

अगर भारत 2026 का फाइनल जीतता है तो उसके कुल वर्ल्ड कप खिताब पांच हो जाएंगे।

इससे भारत: पांच वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन जाएगा, पाकिस्तान और श्रीलंका से काफी आगे निकल जाएगा, वैश्विक स्तर पर केवल ऑस्ट्रेलिया के पास ही इससे ज्यादा (7) वर्ल्ड कप हैं।

टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा पहुंचने का रिकॉर्ड

2026 के फाइनल में पहुंचते ही भारत ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा पहुंचने वाली टीमें: भारत – 4 बार (2007, 2014, 2024, 2026), इंग्लैंड – 3, पाकिस्तान – 3, श्रीलंका – 3; भारत ने अब तक खेले तीन फाइनल में से दो में जीत दर्ज की है, जिससे उसका रिकॉर्ड काफी मजबूत माना जाता है।

ICC फाइनल में सबसे ज्यादा पहुंचने वाली टीम

इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल जीतने के साथ ही भारत ने एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाया। अब टीम इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट के 15 फाइनल खेल चुकी है, जो किसी भी टीम से ज्यादा है।

ICC फाइनल (सभी फॉर्मेट)

भारत – 15

ऑस्ट्रेलिया – 14

इंग्लैंड – 9

न्यूजीलैंड – 8

वेस्टइंडीज – 8

श्रीलंका – 8

यह आंकड़ा बताता है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत का प्रदर्शन सभी फॉर्मेट में बेहद लगातार और मजबूत रहा है।

फाइनल से पहले टीम इंडिया का शानदार फॉर्म

भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 253/7 का विशाल स्कोर बनाया, जो टी20 वर्ल्ड कप नॉकआउट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर रहा। इस मुकाबले में संजू सैमसन की आक्रामक बल्लेबाजी और जसप्रीत बुमराह व हार्दिक पांड्या की डेथ बॉलिंग ने टीम को शानदार जीत दिलाई। अब भारत अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरेगा, जहां उसके पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका होगा।