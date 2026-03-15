नई दिल्ली: भारत के पूर्व कप्तान Rohit Sharma ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट या सीक्रेट नहीं होता और हर उपलब्धि के पीछे कड़ी मेहनत होती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय पुरुष और महिला टीमों द्वारा जीते गए आईसीसी खिताब भविष्य में और बड़ी सफलताओं की शुरुआत साबित होंगे। रोहित ने कहा कि मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ियों के साथ-साथ पर्दे के पीछे काम करने वाले सपोर्ट स्टाफ और अन्य लोगों का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है।

खिलाड़ियों के साथ सपोर्ट स्टाफ का भी बड़ा योगदान

रोहित शर्मा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करना आसान नहीं होता और इसके लिए खिलाड़ियों को लगातार मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने बताया कि केवल मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि टीम मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ और अन्य सहयोगी भी सफलता के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं। रोहित के अनुसार टीम की उपलब्धियों का श्रेय सभी लोगों को मिलना चाहिए।

पुरुष और महिला क्रिकेट की सफलता पर गर्व

रोहित शर्मा ने भारतीय क्रिकेट की हालिया सफलताओं पर खुशी जताते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश का झंडा लगातार ऊंचा लहराया है। उन्होंने कहा कि केवल पुरुष क्रिकेट ही नहीं बल्कि महिला क्रिकेट ने भी शानदार प्रदर्शन किया है और विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। रोहित के मुताबिक भारतीय महिला टीम की उपलब्धियां भी उतनी ही प्रेरणादायक हैं जितनी पुरुष टीम की।

टी20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीत की याद

उल्लेखनीय है कि ICC Men's T20 World Cup 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने खिताब जीता था। इसके बाद मार्च 2025 में भारत ने ICC Champions Trophy 2025 भी अपने नाम किया। इन जीतों के बाद भारतीय क्रिकेट में आत्मविश्वास और उत्साह का नया माहौल बना।

अंडर-19 टीमों ने भी जीते विश्व कप

भारत की जूनियर टीमों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। पुरुष अंडर-19 टीम ने हाल ही में ICC Under-19 Cricket World Cup जीता, जिसकी कप्तानी Ayush Mhatre ने की। वहीं महिला अंडर-19 टीम ने भी 2025 में खिताब जीता, जिसकी कप्तान Niki Prasad थीं।

अगला बड़ा टूर्नामेंट महिला टी20 विश्व कप

भारतीय क्रिकेट के लिए अगला बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट ICC Women's T20 World Cup होगा, जो 12 जून से ब्रिटेन में शुरू होगा। इस टूर्नामेंट में भारत को ग्रुप-1 में Pakistan, Netherlands, Bangladesh, South Africa और Australia के साथ रखा गया है।