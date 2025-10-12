नई दिल्ली : वेस्टइंडीज के भरोसेमंद बल्लेबाज़ शाई होप ने रविवार को भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 9,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। होप ने यह मुकाम अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली में मैच के तीसरे दिन हासिल किया। दिन का खेल खत्म होने तक वे 66 रन (103 गेंद, 8 चौके, 2 छक्के)* बनाकर नाबाद थे।

सभी प्रारूपों में 9,000+ रन

अब तक खेले गए 236 अंतरराष्ट्रीय मैचों में होप ने 38.05 की औसत से 9,057 रन बनाए हैं, जिसमें 21 शतक और 42 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 170 रन है।

वनडे क्रिकेट में उनका प्रदर्शन

142 मैच, 5,879 रन

औसत: 50.24

शतक: 18, अर्धशतक: 29

सर्वश्रेष्ठ स्कोर: 170

वह वेस्टइंडीज़ के लिए वनडे में सातवें सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। टी20 अंतरराष्ट्रीय में भी होप ने सुधार दिखाया है। उन्होंने 51 मैचों में 1,210 रन (औसत 28.13, स्ट्राइक रेट 137.65) बनाए हैं, जिसमें एक शतक और सात अर्धशतक शामिल हैं।

टेस्ट में 6 साल बाद अर्धशतक

टेस्ट क्रिकेट में होप ने अब तक 43 मैचों में 1,968 रन (औसत 25.23) बनाए हैं, लेकिन लंबे समय से वह इस प्रारूप में अपनी लय नहीं पा सके थे। दिल्ली टेस्ट में आया यह अर्धशतक 31 पारियों के बाद उनका पहला 50+ स्कोर था, पिछली बार उन्होंने जनवरी 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ पचास से ज़्यादा रन बनाए थे। होप का सबसे यादगार टेस्ट प्रदर्शन 2017 में लीड्स में आया था, जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ दोनों पारियों में 147 और 118 रन* बनाकर वेस्टइंडीज़ को पांच विकेट से ऐतिहासिक जीत दिलाई थी।

भारत के खिलाफ संघर्ष जारी

भारत की पहली पारी 518/5 (घोषित) के जवाब में वेस्टइंडीज़ पहली पारी में 248 रन पर ऑलआउट हो गई। कुलदीप यादव (5/82) और रवींद्र जडेजा (3/46) ने शानदार गेंदबाजी की, जबकि बुमराह और सिराज को एक-एक विकेट मिला। फॉलो-ऑन के बाद होप और जॉन कैंपबेल ने जिम्मेदारी संभाली और टीम को शुरुआती झटकों से बाहर निकाला।

भारत के बल्लेबाजों का दबदबा

पहले दिन भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल (175), शुभमन गिल (129)* और साई सुदर्शन (87) ने शानदार पारियां खेलीं। वारिकन (3/98) वेस्टइंडीज के सबसे सफल गेंदबाज रहे।