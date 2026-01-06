स्पोर्ट्स डेस्क: कर्नाटक के स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में अपना शानदार फॉर्म बरकरार रखते हुए एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। राजस्थान के खिलाफ 91 रन की पारी खेलकर वह भले ही छह पारियों में अपना पांचवां शतक लगाने से चूक गए, लेकिन उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे कम पारियों में 600 रन पूरे करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

राजस्थान के खिलाफ 91 रन, फिर भी इतिहास रचा

6 जनवरी को अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में पडिक्कल ने 82 गेंदों पर 91 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और दो छक्के शामिल थे। वह कप्तान मयंक अग्रवाल के साथ 184 रन की ओपनिंग साझेदारी का हिस्सा बने। 29वें ओवर में राजस्थान के कप्तान और बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर यह साझेदारी तोड़ी।

600 रन पूरे, सबसे तेज करने वाले बल्लेबाज

इस पारी के साथ ही पडिक्कल ने मौजूदा सीजन में 605 रन पूरे कर लिए और विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे कम पारियों में 600 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। वह इस सीजन के टॉप रन-स्कोरर भी हैं।

लिस्ट-A क्रिकेट में भी शानदार आंकड़े

वनडे टीम में अब भी मौके की प्रतीक्षा कर रहे पडिक्कल लिस्ट-A क्रिकेट में लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं। 38 पारियों में 13 शतक, कुल 2676 रन, शानदार औसत 83.62

कर्नाटक की पारी: मजबूत शुरुआत, फिर संभला अंत

पडिक्कल के आउट होने के बाद करुण नायर (14), स्मरण रविचंद्रन (12) और केएल राहुल (25) अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके। अभिनव मनोहर ने 27 गेंदों में 35 रन जोड़े, जबकि अंत में श्रेयस गोपाल (19)* और विजयकुमार वैशाक (10)* की मदद से कर्नाटक ने 324/7 का स्कोर खड़ा किया।

एक और रिकॉर्ड पर नजर

यह पहली बार नहीं है जब पडिक्कल ने विजय हजारे ट्रॉफी में 600 से ज्यादा रन बनाए हों। 2020-21 सीजन: 7 पारियों में 737 रन, औसत 147.40। अब उनके पास एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है।

वर्तमान रिकॉर्ड: नारायण जगदीशन (तमिलनाडु) – 830 रन (2022-23), पृथ्वी शॉ (मुंबई) – 827 रन (2020-21)

पडिक्कल के इस सीजन के स्कोर

झारखंड के खिलाफ – 147, केरल के खिलाफ – 124, तमिलनाडु के खिलाफ – 22, पुडुचेरी के खिलाफ – 113,त्रिपुरा के खिलाफ – 108.