बेंगलुरु : सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य और तेजस्वी दहिया के आक्रामक अर्धशतकों से दिल्ली ने सोमवार को यहां विजय हजारे ट्रॉफी एकदिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप डी मैच में सौराष्ट्र को तीन विकेट से हरा दिया। विराट कोहली की गैरमौजूदगी में खेल रही दिल्ली की टीम ने 321 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रियांश (78 रन, 45 गेंद) और तेजस्वी (53 रन, 51 गेंद) की पारियों की बदौलत 48.5 ओवर में सात विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

सौराष्ट्र ने इससे पहले सलामी बल्लेबाज विश्वराजसिंह जडेजा की 104 गेंद में 115 रन की पारी और रुचित अहीर 65 गेंद में 95 रन की पारी बदौलत 50 ओवर में सात विकेट पर 320 रन बनाए। कोहली ने पहले दो मैच में शतक और अर्धशतक जड़कर दिल्ली की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। वह बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में छह जनवरी को रेलवे के खिलाफ मैच में भी खेलेंगे।

दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत हालांकि प्रभावित करने में नाकाम रहे और 26 गेंद में 22 रन बनाकर चिराग जानी की गेंद पर जय गोहिल को कैच दे बैठे। प्रियांश ने चेतन सकारिया की गेंद पर आउट होने से पहले आयुष दोसेजा के साथ दूसरे विकेट के लिए 66 रन की साझेदारी भी की। दिल्ली ने 13.2 ओवर में 115 रन पर दो विकेट गंवा दिया थे लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गंवाने के बावजूद रन गति को बनाए रखा।

तेजस्वी ने पंत के साथ पांचवें विकेट के लिए 48 और हर्ष त्यागी के साथ छठे विकेट के लिए 40 रन की उपयोगी साझेदारियां की। त्यागी (49 रन, 45 गेंद) और नवदीप सैनी (नाबाद 34) ने सातवें विकेट के लिए उपयोगी साझेदारी करके दिल्ली के लिए चार अंक सुनिश्चित किए। दिल्ली की टीम तीन मैच में 12 अंक के साथ ग्रुप डी में शीर्ष पर चल रही है।