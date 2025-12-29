राजकोट : ध्रुव जुरेल (नाबाद 160) रनों की शतकीय और कप्तान रिंकू सिंह (63) की अर्धशतकीय पारी के बाद गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर उत्तर प्रदेश ने सोमवार को विजय हजारे ट्राफी एलीट ग्रुप बी मुकाबले में बड़ौदा को 54 रनों से हराया।

आज यहां टॉस जीतकर बड़ौदा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी उत्तर प्रदेश के लिए अभिषेक गोस्वामी और आर्यन जुयाल की सलामी जोड़ी ने अच्छी शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 77 रन जोड़े। 15वें ओवर में राज लिंबानी ने आर्यन जुयाल (26) को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये ध्रुव जुरेल ने अभिषेक गोस्वामी के साथ पारी को संभालने का प्रयास किया।

इसी दौरान 17वें ओवर में लिंबानी ने अभिषेक 51 गेंदों में (51) को अपना शिकार बना लिया। प्रियम गर्ग (तीन) भी लिंबानी का शिकार बने। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये रिंकू सिंह ने ध्रुव जुरेल के साथ पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए 144 रनों की साझेदारी हुई। 39वें ओवर में रसिख सलाम ने रिंकू सिंह को आउट कर इस साझेदारी का अंत किया। रिंकू सिंह ने 67 गेंदों में दो चौके और तीन छक्के उड़ाते हुए 63 रनों की पारी खेली।

प्रशांत वीर (35) और समीर रिजवी (11) रन बनाकर आउट हुए। ध्रुव जुरेल ने 101 गेंदों में 15 चौके और आठ छक्के उड़ाते हुए नाबाद 160 रन बनाये। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी बड़ौदा की पूरी टीम निर्धारित 50 ओवरों में 315 रन का स्कोर ही बना सकी और मुकाबला 54 रनों से हार गई। बड़ौदा के लिए कप्तान क्रुणाल पंड्या ने सर्वाधिक 82 रनों की पारी खेली।

शाश्वत रावत (60), विष्णु सोलंकी (43), अतीत सेठ (46), शिवालिक शर्मा (30), राज लिंबानी (12) और प्रियांशु मोलिया (12) रन बनाकर आउट हुये। चार बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक नहीं पहुंच सके। उत्तर प्रदेश के लिए जीशान अंसारी ने तीन विकेट लिये। समीर रिजवी और विप्रज निगम को दो-दो विकेट मिले। कुणाल त्यागी, रिंकू सिंह और प्रशांत वीर ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।