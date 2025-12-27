मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया): इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट ने शनिवार को टेस्ट क्रिकेट में 3,000 रन पूरे किए। 31 वर्षीय लेफ्ट-हैंडर डकेट ने यह उपलब्धि मेलबर्न में खेले जा रहे चौथे ऐशेज टेस्ट के दौरान हासिल की। इंग्लैंड को 175 रनों के आसान लक्ष्य का पीछा करना था, जिसमें डकेट ने 26 गेंदों में 34 रन बनाए, जिसमें चार चौके और एक छक्का शामिल था, स्ट्राइक रेट 130.77 रहा।

टेस्ट करियर और आकड़े

अब तक 42 टेस्ट मैचों में डकेट ने 3,005 रन बनाए हैं, औसत 40.06 और स्ट्राइक रेट 86.44 के साथ। उनके नाम 6 शतक और 16 अर्धशतक हैं, और सर्वश्रेष्ठ स्कोर 182 है।

हालांकि इस ऐशेज सीरीज में उनका प्रदर्शन औसत रहा है। चार टेस्ट में आठ पारियों में उन्होंने सिर्फ 133 रन बनाए, औसत 16.62 के साथ। इसके अलावा ऑफ-फील्ड विवादों ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ाई हैं। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) उनकी वीडियो की सत्यता की जांच कर रहा है, जिसमें वे कथित तौर पर नशे में होटल लौटते दिखे।

चौथे टेस्ट का सार

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। जोश टोंग ने 5/45 के आंकड़े के साथ मेलबर्न में इंग्लैंड का पहला बॉक्सिंग डे टेस्ट फाइव-विकेट हॉल हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 152 रन पर ऑल-आउट हुआ, जिसमें माइकल नेसर (35) और उस्मान ख्वाजा (29) ने शीर्ष योगदान दिया।

इंग्लैंड की पहली पारी केवल 110 रन पर समाप्त हुई, 42 रनों से पिछड़ गई, जिसमें हैरी ब्रुक (41) और गस एटकिन्सन (28) ने योगदान दिया। पिच की कठिनाइयों और 'बाज़बॉल' रणनीति का मिश्रण इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए मुश्किल साबित हुआ।

ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी और इंग्लैंड की आसान जीत

ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी केवल 132 रन पर समाप्त हुई। ट्राविस हेड (46) और स्टीव स्मिथ (24)* ने ही 20 रनों की सीमा पार की। इंग्लैंड के गेंदबाज ब्रायडन कार्स (4/34) और कप्तान बेन स्टोक्स (3/24) ने अहम योगदान दिया।

इंग्लैंड को जीत के लिए 175 रन का लक्ष्य मिला। इंग्लैंड ने शानदार शुरुआत की। बेन डकेट ने 34 रन बनाए, जबकि जैकब बेटहेल ने 46 गेंद में 40 रन बनाकर टीम को मजबूती दी। हैरी ब्रुक ने 18* रन और जैमी स्मिथ ने टीम को जीत दिलाई। इंग्लैंड ने 178/6 रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया और चार विकेट से मैच जीत लिया।