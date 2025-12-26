मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया) : ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने शुक्रवार को 8,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे कर लिए। 39 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने यह उपलब्धि इंग्लैंड के खिलाफ अपनी टीम के चौथे एशेज टेस्ट (बॉक्सिंग डे टेस्ट) मैच के दौरान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में हासिल की।

अपनी पारी के दौरान उस्मान अच्छी लय में दिखे, उन्होंने 52 गेंदों में 29 रन बनाए, जिसमें दो चौके शामिल थे, लेकिन वह गस एटकिंसन की गेंद पर जेमी स्मिथ द्वारा कैच आउट हो गए। अपने 39वें जन्मदिन पर एडिलेड में शानदार प्रदर्शन के बाद ख्वाजा MCG में अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे क्योंकि वह उम्र और फिटनेस की चिंताओं और नई ऑस्ट्रेलियाई सलामी जोड़ी, ट्रैविस हेड और जेक वेदरल्ड के उभरने से जूझ रहे हैं।

मौजूदा स्थिति के अनुसार उस्मान ऑस्ट्रेलिया के सर्वकालिक 19वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 136 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 42.55 की औसत से 8,001 रन बनाए हैं जिसमें 18 शतक और 41 अर्धशतक शामिल हैं। टेस्ट क्रिकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज की खासियत रही है, उन्होंने 87 टेस्ट में 43.70 की औसत से 6,206 रन बनाए हैं, जिसमें 16 शतक और 28 अर्धशतक और सर्वश्रेष्ठ स्कोर 232 है।

उस्मान ने एक ठोस वनडे करियर के दौरान 40 वनडे में 42.00 की औसत से 1,554 रन बनाए हैं जिसमें 39 पारियों में दो शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने 9 T20I में उन्होंने 26.77 की औसत और 132.41 के स्ट्राइक रेट से 241 रन बनाए हैं जिसमें एक अर्धशतक शामिल है।

अब तक तीन टेस्ट और चार पारियों में ख्वाजा ने 38.25 की औसत से 153 रन बनाए हैं जिसमें उनके नाम एक अर्धशतक और सर्वश्रेष्ठ स्कोर 82 है। पर्थ में उनका पहला मैच अच्छा नहीं रहा क्योंकि उन्होंने सिर्फ दो रन बनाए और एक आसान कैच छोड़ दिया क्योंकि वह पीठ की समस्याओं से जूझ रहे थे। पिंक-बॉल ब्रिस्बेन टेस्ट से बाहर किए जाने के बाद ख्वाजा ने एडिलेड में 82 और 40 रन बनाकर शानदार वापसी की और मेलबर्न में उनके पास अभी भी एक और पारी है जिससे वह अपने आंकड़े सुधार सकें और सिडनी में होने वाले फाइनल टेस्ट के लिए अपनी जगह पक्की कर सकें।