स्पोर्ट्स डेस्क : शाई होप ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में जीत के लिए अहम भूमिका निभाते हुए नाबाद शतकीय पारी खेलकर बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। होप ने पाकिस्तान के खिलाफ 18वां शतक लगाते हुए महान डेसमंड हेन्स को शतकों के मामले में पीछे छोड़ दिया है। होप पर वेस्टइंडीज की तरफ से सर्वाधिक वनडे शतकों के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गए।

होप ने 127.66 की स्ट्राइक रेट से 94 गेंदों में 10 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 120 रन बनाते हुए 18वां शतक लगाया और हेन्स को पीछे छोड़ा। हेन्स ने 17 शतक लगाए हैं। अब होप की नजर ब्रायर लारा को पीछे छोड़ने पर हैं जो इस सूची में 19 शतकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। पहले नम्बर पर वेस्टइंडीज के धमाकेदार बल्लेबाज क्रिस गेल हैं जिन्होंने वनडे में 25 शतक लगाए हैं।

वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले वेस्टइंडीज क्रिकेटर

डेसमंड हेन्स - 17 शतक

शाई होप - 18 शतक

ब्रायन लारा - 19 शतक

क्रिस गेल - 25 शतक

मैच की बात करें तो शाई होप के नाबाद शतक और जेडन सील्स के छक्के की बदौलत वेस्टइंडीज ने ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे में 202 रनों की शानदार जीत के साथ 1991 के बाद पाकिस्तान पर अपनी पहली सीरीज जीत दर्ज की। होप ने नाबाद 120 रनों की पारी खेलकर वेस्टइंडीज को 294/6 का स्कोर बनाने में मदद की और तेज गेंदबाज सील्स ने जवाब में 6 विकेट चटकाए, जिससे पाकिस्तान की टीम सिर्फ 92 रनों पर ढेर हो गई और घरेलू टीम ने 34 साल बाद पहली बार 2-1 से सीरीज जीत दर्ज की।