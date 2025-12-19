स्पोर्ट्स डेस्क : आईपीएल 2026 मिनी नीलामी में अनसोल्ड रहना किसी भी बड़े खिलाड़ी के लिए निराशाजनक हो सकता है, लेकिन न्यूजीलैंड के स्टार ओपनर डेवोन कॉनवे ने मैदान पर बल्ले से ऐसा जवाब दिया कि आलोचक खामोश हो गए। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट में कॉनवे ने 227 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली और कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। इस शानदार प्रदर्शन ने न सिर्फ उनकी क्लास साबित की, बल्कि यह भी दिखाया कि फॉर्मेट और मंच बदलते हैं, खिलाड़ी की काबिलियत नहीं।

आईपीएल 2026 मिनी नीलामी में अनसोल्ड

आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में कुल 77 खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजियों ने खरीदा, जबकि 282 खिलाड़ी अनसोल्ड रह गए। इन्हीं में न्यूजीलैंड के भरोसेमंद बल्लेबाज डेवोन कॉनवे का नाम भी शामिल था। यह फैसला कई फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के लिए चौंकाने वाला रहा, क्योंकि कॉनवे इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अहम योगदान दे चुके हैं और बड़े मैचों में रन बनाने की क्षमता रखते हैं।

वेस्टइंडीज के खिलाफ ऐतिहासिक पारी

नीलामी की निराशा के कुछ ही दिनों बाद कॉनवे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दमदार वापसी की। माउंट माउंगानुई में खेले जा रहे न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज तीसरे टेस्ट में उन्होंने 367 गेंदों पर 31 चौकों की मदद से 227 रन बनाए। यह उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का अब तक का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर रहा। कॉनवे की इस मैराथन पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 575/8 का विशाल स्कोर खड़ा किया।

टॉम लैथम के साथ रिकॉर्ड ओपनिंग साझेदारी

कॉनवे ने कप्तान टॉम लैथम के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 323 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी की। यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में किसी भी ओपनिंग जोड़ी द्वारा की गई सबसे बड़ी साझेदारी बन गई। इस जोड़ी ने 2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल द्वारा बनाए गए 317 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

न्यूजीलैंड की धरती पर भी टूटा पुराना रिकॉर्ड

यह साझेदारी सिर्फ WTC तक सीमित नहीं रही। न्यूजीलैंड की सरजमीं पर भी यह किसी ओपनिंग जोड़ी की सबसे बड़ी साझेदारी बन गई। कॉनवे और लैथम ने 1930 में इंग्लैंड के खिलाफ चार्ल्स स्टीवर्ट डेम्पस्टर और जॉन अर्नेस्ट मिल्स की 276 रनों की साझेदारी का 90 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।

कॉनवे का दूसरा दोहरा शतक और खास उपलब्धि

227 रन की यह पारी डेवोन कॉनवे के टेस्ट करियर का दूसरा दोहरा शतक रही। इसके साथ ही वह वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले दूसरे न्यूजीलैंड ओपनर बन गए। उनसे पहले यह उपलब्धि सिर्फ महान बल्लेबाज ग्लेन टर्नर ने हासिल की थी।

वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरा सबसे बड़ा स्कोर

कॉनवे का 227 रन का स्कोर वेस्टइंडीज के खिलाफ किसी न्यूजीलैंड बल्लेबाज द्वारा बनाया गया तीसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी है। इस सूची में उनसे आगे सिर्फ ग्लेन टर्नर (259) और केन विलियमसन (251) हैं, जो कॉनवे की पारी की अहमियत को और बढ़ाता है।