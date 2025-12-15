स्पोर्ट्स डेस्क: धर्मशाला की ठिठुरन, स्विंग लेती गेंद और सीरीज का दबाव—तीसरे टी20 में हर पल रोमांच से भरा था। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सात विकेट की जीत के साथ सीरीज में 2-1 की बढ़त जरूर बना ली, लेकिन मैच का सबसे भावुक पल तब आया जब शुभमन गिल पहली ही गेंद पर LBW आउट दिए गए। उसी क्षण स्टैंड्स में बैठीं उनकी बहन शाहनील गिल हाथ जोड़कर दुआ करती नजर आई। रिव्यू में फैसला पलटा और यह दृश्य सोशल मीडिया पर मिनटों में वायरल हो गया।

शाहनील गिल की दुआ और शुभमन का बचाव

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत भी तनावपूर्ण रही। पिछली पारी में शून्य पर आउट होने के बाद दबाव झेल रहे शुभमन गिल पहली ही गेंद पर पैड पर लगे और अंपायर ने उंगली उठा दी। गिल ने तुरंत रिव्यू लिया। रिप्ले में हल्का-सा इनसाइड एज दिखा और फैसला पलट गया।

जैसे ही ‘नॉट आउट’ स्क्रीन पर आया, कैमरा स्टैंड्स की ओर गया, जहां शाहनील गिल हाथ जोड़कर दुआ करती दिखीं। यह पल भावनाओं से भरा था और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गिल ने इसके बाद संभलकर बल्लेबाजी की और 28 गेंदों में 28 रन बनाए। पारी भले ही धारदार न रही हो, लेकिन ‘डक’ से बचना उनके लिए राहत भरा रहा।

I don’t know why, but seeing Shahneel di there made me so emotional and happy. Maybe because she is not present at every Match but the way she was praying, silently supporting her brother, felt so peaceful and pure.I just love her.Hope we get to see her more often🤍 #ShubmanGill pic.twitter.com/uQAo4rKgUD — 𝑆𝓃𝑒𝒽𝒶77🪞✨ (@xo_sneha77) December 14, 2025

ठंड में तेज गेंदबाजों का कहर

धर्मशाला आमतौर पर रन बरसाने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार तस्वीर उलट थी। कड़ाके की ठंड और फ्लडलाइट्स के नीचे गेंद ने जबरदस्त स्विंग ली। अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने नई गेंद से दक्षिण अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को झकझोर दिया। शुरुआती ओवरों में ही प्रोटियाज टीम 25/3 पर सिमट गई, जिससे मैच का रुख तय हो गया।

कप्तान एडन मार्करम ने एक छोर संभालते हुए 46 गेंदों में 61 रन की जुझारू पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन-लेंथ और मूवमेंट के सामने मेहमान टीम ज्यादा देर टिक नहीं सकी और 117 रन पर ऑलआउट हो गई।

गेंदबाज रहे असली हीरो

इस मुकाबले में सुर्खियां चाहे किसी भी पल ने बटोरी हों, असली कहानी भारतीय गेंदबाजों की रही। अर्शदीप ने पिछली असफलता के बाद जोरदार वापसी की, वहीं हर्षित राणा ने अतिरिक्त उछाल से बल्लेबाजों को परेशान किया। स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने भी दबाव बनाए रखा और रनगति पर लगाम कसी।

आसान जीत, आगे की राह

117 रन के लक्ष्य का पीछा भारत ने बिना किसी घबराहट के 15.5 ओवर में कर लिया। अभिषेक शर्मा की तेज शुरुआत और मध्यक्रम की सधी हुई बल्लेबाजी ने जीत सुनिश्चित कर दी। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। हालांकि, शुभमन गिल की फॉर्म अब भी चर्चा का विषय है, लेकिन धर्मशाला की उस रात उनकी बहन की दुआ और एक सफल रिव्यू ने एक बड़ी कहानी को वहीं थाम दिया और यही क्रिकेट का जादू है।