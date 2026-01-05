जयपुर (राजस्थान) : भारत के वनडे-टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने मंगलवार को केएल सैनी स्टेडियम में गोवा के खिलाफ पंजाब के विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) मैच से पहले प्रैक्टिस की। फूड पॉइजनिंग के कारण गिल शनिवार को सिक्किम के खिलाफ मैच नहीं खेल पाए थे। न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारत की ODI टीम में शामिल होने से पहले उनके गोवा के खिलाफ पंजाब के लिए खेलने की संभावना है।

पिछले कुछ महीनों से गिल चोटों से जूझ रहे हैं। पिछले साल कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में उन्होंने अपनी पारी में सिर्फ तीन गेंदें खेलीं और गर्दन की चोट के कारण टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए थे। उन्होंने सीरीज के बाकी मैचों में नहीं खेला, दूसरे टेस्ट में ऋषभ पंत ने भारत की कप्तानी की थी। इसके बाद पिछले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20I सीरीज के दौरान उन्हें पैर के अंगूठे में चोट लग गई और आखिरकार उन्हें T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम से बाहर कर दिया गया। हालांकि, वह फूड पॉइज़निंग से ठीक हो गए हैं। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (PCB) द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई एक तस्वीर में टीम बुधवार को गोवा के खिलाफ VHT मैच से पहले नेट सेशन करती दिख रही है।

गिल की गैरमौजूदगी का पंजाब पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। टीम ने सिक्किम को हराने के लिए शानदार प्रदर्शन किया और मैच 10 विकेट से जीत लिया। पहले फील्डिंग करने का फैसला करने के बाद घातक अर्शदीप सिंह की अगुवाई में पंजाब के बॉलिंग अटैक ने सिक्किम की टीम को पूरी तरह से पस्त कर दिया। अर्शदीप मुख्य गेंदबाज थे, उन्होंने 34 रन देकर 5 विकेट लिए और सिक्किम को 22.2 ओवर में सिर्फ 75 रन पर ऑल आउट कर दिया। उनकी बॉलिंग ने यह सुनिश्चित किया कि सिक्किम का कोई भी बल्लेबाज टिक न पाए, सिर्फ तीन खिलाड़ी ही दहाई के आंकड़े तक पहुंच पाए।

पंजाब के लिए लक्ष्य का पीछा करना सिर्फ एक औपचारिकता थी क्योंकि उन्होंने सिर्फ 6.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। प्रभसिमरन सिंह ने शानदार, नाबाद अर्धशतक लगाकर टीम को जीत दिलाई, उन्होंने सिर्फ 26 गेंदों में 53* रन बनाए।