वडोदरा : भारतीय वनडे कप्तान शुभमन गिल ने टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली की मौजूदगी को अपने लिए बड़ी ताकत बताया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले गिल ने कहा कि इन दो दिग्गजों के साथ खेलना कप्तान के तौर पर उनकी जिम्मेदारी को काफी आसान बना देता है।

लंबे अंतराल के बाद वनडे टीम में वापसी

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला रविवार को बीसीए स्टेडियम (कोटाम्बी), वडोदरा में खेला जाएगा। इस मैच के साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली की लंबे अंतराल के बाद वनडे टीम में वापसी होगी, जबकि शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका सीरीज से बाहर रहने के बाद एक बार फिर इस प्रारूप में कप्तानी संभालेंगे।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले गिल

प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल ने कहा, 'आप जिन दो खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, उनमें से एक रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट के सर्वकालिक महान ओपनरों में से एक हैं और विराट भाई इस फॉर्मेट के सबसे महान बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। जब ऐसे खिलाड़ी आपकी टीम में होते हैं तो कप्तान के तौर पर जिंदगी काफी आसान हो जाती है।'

उन्होंने आगे कहा कि मुश्किल परिस्थितियों में इन दोनों दिग्गजों का अनुभव अमूल्य साबित होता है। 'वे अपने करियर में कई बार कठिन हालात से गुजर चुके हैं। ऐसे में आप उनके पास जाकर पूछ सकते हैं कि वे क्या सोच रहे हैं या उस स्थिति में क्या करते। कप्तान के लिए यह जानकारी बेहद कीमती होती है।'

विजय हजारे ट्रॉफी में भी दिखी दिग्गजों की चमक

हाल ही में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपनी-अपनी घरेलू टीमों मुंबई और दिल्ली के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में हिस्सा लिया था। दोनों ने शतक जड़कर जीत में अहम योगदान दिया। इस दौरान कोहली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ शतक लगाकर लिस्ट-ए क्रिकेट में 16,000 रन पूरे किए और यह उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बने। अब वह लिस्ट-ए क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 60 शतकों के रिकॉर्ड से सिर्फ दो शतक दूर हैं।

ड्रेसिंग रूम का माहौल शानदार: गिल

टीम के माहौल को लेकर गिल ने कहा, 'ड्रेसिंग रूम का माहौल शानदार है। जिन खिलाड़ियों का आपने नाम लिया, वे दशकों से इस माहौल का हिस्सा रहे हैं और हमेशा भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पिछली सीरीज में भी आपने देखा कि उन्होंने कितना अच्छा प्रदर्शन किया। फिलहाल टीम का वातावरण बेहद सकारात्मक है।'

पहला वनडे खत्म होने के बाद दोनों टीमें दूसरे मुकाबले के लिए राजकोट जाएंगी, जो निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज का अंतिम मुकाबला 18 जनवरी को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में होगा।