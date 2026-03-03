दुबई : इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने टी20 वल्डर् कप 2026 के नॉकआउट स्टेज के लिए मैच अधिकारियों की घोषणा की है, जिसके सेमीफाइनल कोलकाता और मुंबई में खेले जाएंगे। 4 मार्च को ईडन गाडर्न्स में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले पहले सेमीफाइनल के लिए, रिचडर् इलिंगवर्थ और एलेक्स व्हाफर् ऑन-फील्ड अंपायर होंगे।

इलिंगवर्थ ने दो साल पहले अफगानिस्तान के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के टी20 वल्डर् कप सेमीफाइनल में भी अंपायरिंग की थी, जबकि व्हार्फ मौजूदा एडिशन में उसी विरोधी टीम पर न्यूजीलैंड की ग्रुप-स्टेज जीत में अंपायर थे। नितिन मेनन थडर् अंपायर होंगे, रॉड टकर फोर्थ अंपायर और जवागल श्रीनाथ मैच रेफरी होंगे। 5 मार्च को मुंबई में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में क्रिस गैफनी और अल्लाहुद्दीन पालेकर ऑन-फील्ड अंपायर होंगे।

गैफनी ने 2024 एडिशन में सेमीफ़ाइनल स्टेज पर जब यही टीमें मिली थीं, तब अंपायरिंग की थी, जबकि पालेकर मौजूदा टूर्नामेंट में इंग्लैंड के दो मैचों में और नीदरलैंड्स पर भारत की जीत में अंपायर रहे हैं। उन्हें थर्ड अंपायर के तौर पर एड्रियन होल्डस्टॉक, फोर्थ अंपायर के तौर पर पॉल रीफेल और मैच रेफरी के तौर पर एंडी पाइक्रॉफ्ट सपोर्ट करेंगे।