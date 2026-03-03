स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सलमान अली आगा की कप्तानी वाली टीम के शुरुआती बाहर होने के बाद पहला बड़ा इस्तीफा झटका लगा है। पूर्व प्रमुख अंपायर और चयन समिति के सदस्य अलीम दार ने आधिकारिक तौर पर अपना इस्तीफा दे दिया। यह टूर्नामेंट के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में जिम्मेदारी छोड़ने की पहली बड़ी घटना मानी जा रही है।

अलीम दार का इस्तीफा और चयन समिति पर असर

अलीम दार, जिन्होंने 11 अक्टूबर 2024 से राष्ट्रीय चयन समिति में अहम भूमिका निभाई, ने टीम के सेमीफाइनल में जगह बनाने में नाकामी के बाद इस्तीफा दिया। उनकी अनुपस्थिति अब कमिटी के अन्य सदस्यों अकीब जावेद और आसिफ शफीक के लिए जिम्मेदारी बढ़ा देती है। डेटा एनालिस्ट उस्मान हाशमी का योगदान सलाहकार स्तर तक सीमित है और उनके वोटिंग अधिकार नहीं हैं।

इस्तीफे के पीछे का दबाव

दार का इस्तीफा कई विशेषज्ञों के अनुसार स्वेच्छा से हुआ, लेकिन इसमें टीम के प्रदर्शन और चयन में लगातार आलोचना का दबाव भी शामिल बताया जा रहा है। विश्व कप में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में असंगति ने चयन पैनल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसने बोर्ड और चयनकर्ताओं पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा दिया है।

पाकिस्तान की टूर्नामेंट में असफलता और आगे की चुनौतियां

विश्व कप में जल्दी बाहर होने के बाद PCB के लिए चुनौती और बढ़ गई है। बोर्ड अब चयन समिति में खाली पद भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा और टीम के आगामी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट से पहले कमिटी का पुनर्गठन करेगा। अधिकारी वर्तमान में रणनीतिक गलतियों और खिलाड़ियों के चयन में चूकों का विश्लेषण कर रहे हैं।

सुधार और जवाबदेही की दिशा

पाकिस्तान का निराशाजनक टी20 वर्ल्ड कप अभियान यह याद दिलाता है कि जिम्मेदारी शीर्ष स्तर से शुरू होती है। चयन समिति सीधे टीम के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार है। PCB के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वे जनता का भरोसा कैसे वापस जीतेंगे और स्थिरता स्थापित करेंगे, साथ ही आगामी टूर्नामेंट्स के लिए स्पष्ट और ठोस योजना तैयार करेंगे।