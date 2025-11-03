नवी मुंबई: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक वनडे विश्व कप जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। खिलाड़ियों से लेकर नेताओं, बॉलीवुड सितारों और कॉरपोरेट दिग्गजों तक, सभी ने इस जीत को 'भारतीय क्रिकेट का निर्णायक क्षण' बताया, जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर दिया है।

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने रविवार रात दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर इतिहास रच दिया और वनडे विश्व कप जीतने वाली दुनिया की चौथी टीम बन गई।

महान खिलाड़ियों की प्रतिक्रियाएं:

सचिन तेंदुलकर ने कहा, '1983 ने एक पीढ़ी को सपने देखने की हिम्मत दी थी, और अब महिला टीम ने वही कर दिखाया है। उन्होंने देशभर की बेटियों को प्रेरित किया है।'

विराट कोहली ने लिखा, 'आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनीं। आपके साहसिक क्रिकेट ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया।'

मिताली राज ने कहा, 'दो दशकों से जिस सपने को देख रही थी, वो आज साकार हो गया। आपने हर भारतीय दिल जीत लिया।'

राजनीति और खेल जगत से शुभकामनाएं:

गृह मंत्री अमित शाह ने इसे 'राष्ट्र के लिए गौरवशाली क्षण' कहा, जबकि खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लिखा, '140 करोड़ भारतीय इस पल को सहेजेंगे। इतिहास रचा गया।' नीरज चोपड़ा, वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, और अजिंक्य रहाणे ने भी टीम को सलाम किया।

बॉलीवुड और वैश्विक हस्तियों की प्रतिक्रियाए:

अमिताभ बच्चन ने कहा, 'भारतीय महिला क्रिकेट... विश्व चैंपियन! आपने हम सभी को गौरवान्वित किया है।'

प्रीति जिंटा ने लिखा, 'महिला क्रिकेट अब पहले जैसा नहीं रहेगा। इन बेटियों ने इतिहास रच दिया।'

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा, '1983 और 2011 की यादें ताज़ा हो गईं। यह जीत नई पीढ़ी को प्रेरित करेगी।'

दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज एबी डिविलियर्स ने भी बधाई देते हुए कहा, 'क्या शानदार फाइनल और अद्भुत टूर्नामेंट रहा।'

यह जीत केवल एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि उस सपने की जीत है, जो हर उस लड़की की आंखों में चमकता है जो बल्ला उठाने का सपना देखती है।