स्पोर्ट्स डेस्क: IPL 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दिया है। यह फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के निर्देश के बाद लिया गया। मुस्ताफिजुर को फ्रेंचाइज़ी ने IPL 2026 के मेगा ऑक्शन में 9.2 करोड़ रुपये की बड़ी रकम में खरीदा था, लेकिन अब वह टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।

रिलीज पर मुस्ताफिजुर की पहली प्रतिक्रिया

टीम से बाहर किए जाने के बाद मुस्ताफिजुर रहमान ने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी है। BD क्रिकटाइम से बातचीत में उन्होंने कहा, 'अगर आपको ड्रॉप कर दिया जाए तो आप और क्या कर सकते हैं?' उनका यह बयान सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है।

क्यों बढ़ा मामला?

शुरुआत में KKR द्वारा मुस्ताफिजुर को साइन करने पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन हाल के हफ्तों में बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की खबरों के बाद स्थिति बदल गई। भारतीय अधिकारियों ने इन घटनाओं को लेकर चिंता जताई, जिसके बाद यह मामला गंभीर होता चला गया।

BCCI सचिव देवजीत सैकिया का बयान

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने इस फैसले पर कहा कि हालिया घटनाक्रम को देखते हुए KKR को मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज करने की सलाह दी गई। उन्होंने बताया कि यह एक एहतियाती कदम था और इसके तहत BCCI ने KKR को रिप्लेसमेंट खिलाड़ी साइन करने की अनुमति भी दी है। सैकिया ने इंडिया टुडे से कहा, 'हालिया परिस्थितियों को देखते हुए BCCI ने KKR को मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया है। यदि फ्रेंचाइज़ी किसी रिप्लेसमेंट खिलाड़ी को लेना चाहती है तो BCCI इसकी अनुमति देगा।'

KKR का आधिकारिक बयान

कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी एक आधिकारिक बयान जारी कर मुस्ताफिजुर की रिलीज की पुष्टि की। फ्रेंचाइज़ी ने कहा कि BCCI/IPL के निर्देशों के अनुसार पूरी प्रक्रिया और आपसी विचार-विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया है। साथ ही, नियमों के तहत KKR को एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी लेने की अनुमति दी जाएगी, जिसकी जानकारी बाद में साझा की जाएगी।

IPL 2026 के लिए KKR की मौजूदा टीम

अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रामनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, सुनील नारायण, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, राहुल त्रिपाठी, फिन एलन, तेजस्वी सिंह, टिम सेफर्ट, कैमरन ग्रीन, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, प्रशांत सोलंकी, मैथीशा पथिराना, कार्तिक त्यागी, रचिन रवींद्र और आकाश दीप।