स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के पूर्व चयनकर्ता अध्यक्ष कृष्णमाचारी श्रीकांत ने तमिलनाडु के युवा बल्लेबाज़ साई सुदर्शन को आगामी सीरीज में टेस्ट टीम में तीसरे नंबर पर चुनने को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है। श्रीकांत के अनुसार, सुदर्शन ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दिल्ली में समाप्त हुई श्रृंखला के दौरान मिले अवसरों को पूरी तरह भुनाया नहीं।

मिला-जुला प्रदर्शन, शतक से चूक

दिल्ली टेस्ट में सुदर्शन ने तीन पारियों में क्रमशः 3, 87 और 39 रन बनाए। सात पारियों में केवल एक अर्धशतक के साथ उन्होंने शुरुआत में प्रभाव दिखाया, लेकिन शतक न बना पाने से उनकी विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है। श्रीकांत ने कहा, "87, 99 और 100 के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। एक बार जब आप शतक बना लेते हैं, तो यह एक अलग ही स्तर होता है। यही सुदर्शन के लिए फिलहाल कमी साबित हुई।"

यशस्वी जायसवाल की तारीफ

श्रीकांत ने यशस्वी जायसवाल की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने मुंबई के इस बल्लेबाज़ को तीनों प्रारूपों में खेलने वाला खिलाड़ी बताया। श्रीकांत ने कहा, "टी20 में उनका रिकॉर्ड शानदार है, वनडे में भी वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उनका खेल स्वाभाविक है और वह बिना किसी बदलाव के अपना खेल खेलते हैं। मध्यम गति के गेंदबाज़ों पर भी वह आक्रमण करते हैं और कई बार उनकी धज्जियाँ उड़ाते हैं।"

जायसवाल ने दिल्ली टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी काबिलियत साबित की है, लेकिन उन्हें अब तक वनडे और टी20 में पर्याप्त मौके नहीं मिले हैं। उनकी औसत 36+ और स्ट्राइक रेट 164+ ने उनकी क्षमताओं को उजागर किया है।

आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरा

23 वर्षीय सुदर्शन और जायसवाल दोनों ही भारतीय टीम के लिए आगामी श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे। सुदर्शन को टेस्ट टीम में जगह पाने के लिए अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनानी होगी। वहीं, जायसवाल रविवार से शुरू हो रही तीन मैचों की ऑस्ट्रेलिया वनडे श्रृंखला में अपने करियर को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे।