स्पोर्ट्स डेस्क : सरफराज खान ने न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से पहले सेलेक्टर्स को एक कड़ा संदेश देते हुए गोवा के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी मैच में 75 गेंदों में 157 रन बना डाले जिसमें 14 छक्के और 9 चौके शामिल थे। इस 28 वर्षीय खिलाड़ी ने मुंबई के लिए यह शानदार पारी खेली। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे सीरीज 11 जनवरी से शुरू होगी।

गोवा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जिसके बाद वासुकी कौशिक ने अंगकृष रघुवंशी को आउट करके उन्हें शुरुआती सफलता दिलाई। यशस्वी जायसवाल और मुशीर खान के पारी संभालने के बाद सरफराज ने क्रीज पर आते ही अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से विपक्षी टीम के खिलाफ रन बरसाने शुरू कर दिए। यह सिलसिला 157 रन पर जाकर रूका।

सरफराज के आउट होने के बाद कप्तान शार्दुल ठाकुर ने 8 गेंदों पर 2 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 27 रन बनाए। वहीं विकेटकीपर हार्दिक तमोर ने 28 गेंदों पर (6 चौके और 2 छक्के) 53 रन की बदौलत 8 विकेट के नुकसान पर 444 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।