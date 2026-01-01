स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व भारतीय बल्लेबाज दिलीप वेंगसरकर ने मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान को लेकर चयनकर्ताओं के रवैये पर सवाल उठाए हैं। वेंगसरकर का मानना है कि सरफराज में तीनों फॉर्मेट खेलने की पूरी काबिलियत है, लेकिन इसके बावजूद उनका भारतीय टीम से बाहर रहना निराशाजनक है। मौजूदा घरेलू सीज़न में सरफराज़ का बल्ला लगातार बोल रहा है और उन्होंने सीमित ओवरों के दोनों बड़े टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया है।

घरेलू क्रिकेट में सरफराज का धमाकेदार प्रदर्शन

सरफराज़ खान ने हाल ही में गोवा के खिलाफ सिर्फ 56 गेंदों में विस्फोटक शतक जड़ा, जिसमें 9 चौके और 14 छक्के शामिल थे। इसके बाद उन्होंने 75 गेंदों में 157 रनों की बेहतरीन पारी खेलते हुए मुंबई को 50 ओवरों में 444/8 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। इस पारी ने एक बार फिर साबित किया कि वह किसी भी स्तर पर मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं।

वेंगसरकर का चयनकर्ताओं पर सवाल

वेंगसरकर ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, 'आप जानते हैं, बात यह है कि मेरे लिए यह सच में हैरान करने वाली बात है कि उन्हें भारत के लिए किसी भी फॉर्मेट में क्यों नहीं चुना जा रहा है, जबकि उन्होंने लगातार इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, यहां तक ​​कि भारत के लिए भी जब उन्हें मौका मिला। मैंने उन्हें और (देवदत्त) पडिक्कल को धर्मशाला में इंग्लैंड के खिलाफ एक साथ बल्लेबाजी करते देखा था। वह एक महत्वपूर्ण सेशन था। उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और एक महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिसने आखिरकार भारत को टेस्ट मैच जीतने में मदद की।'

टेस्ट टीम में मौके की कमी

वेंगसरकर ने यह भी कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज़ के बाद सरफराज़ को टेस्ट टीम में दोबारा मौका नहीं मिला, जो अफसोसजनक है। भले ही वह 2024–25 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम के साथ थे, लेकिन उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं दी गई। वेंगसरकर के मुताबिक, इतनी प्रतिभाशाली खिलाड़ी को नज़रअंदाज़ करना भारतीय क्रिकेट के लिए नुकसानदेह हो सकता है।