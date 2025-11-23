गुवाहाटी (असम) : साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर सेनुरन मुथुसामी भारत के खिलाफ भारत में सातवें या उससे नीचे नंबर पर आकर टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले सिर्फ तीसरे साउथ अफ्रीकी बैटर बन गए। इसी के साथ ही मुथुसामी ने बैटिंग पार्टनर मार्को जेनसेन के साथ एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाया जिन्होंने दूसरे सेशन में स्ट्रोक्स से भरी फिफ्टी लगाकर बाजी मार ली।

मुथुसामी ने अपना पहला टेस्ट शतक बनाया और जेनसेन ने अपना चौथी टेस्ट फिफ्टी बनाई। दोनों के बीच 94 रन की पार्टनरशिप ने प्रोटियाज के 25 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीतने के सपने को पंख दे दिए क्योंकि मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस ने रविवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन दूसरे सेशन के आखिर में 400 रन का आंकड़ा पार कर लिया।

मुथुसामी ने 203 गेंदों में 10 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 107* रन बनाए। वे भारत के खिलाफ नंबर 7 या उससे नीचे के क्रम पर टेस्ट शतक बनाने वाले तीसरे SA बैटर बन गए हैं। उनसे पहले क्विंटन डी कॉक (111, विशाखापत्तनम, 2019) और लांस क्लूजनर (102*, केप टाउन, 1997) ने ऐसा किया था। साथ ही यह पहली बार है जब साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ टेस्ट इनिंग में नंबर सात या उससे नीचे बैटिंग करने वाले दो बैटर्स से पचास से ज्यादा रन बनाए हैं।

गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत लगातार शर्मनाक रिकॉर्ड अपने खाते में जोड़ रहा है जिसमें पिछले 13 सालों में यह सिर्फ दूसरी बार है जब मेहमान टीम के दो बैटर्स ने भारत में भारत के खिलाफ टेस्ट इनिंग में नंबर सात या उससे नीचे के क्रम पर 50 रन से ज्यादा बनाए हैं। इससे पहले 2016 में चेपॉक में लियाम डॉसन (66*) और आदिल राशिद (60) ने ऐसा किया था। दूसरे सेशन के आखिर में साउथ अफ्रीका ने 476/9 रन बनाए।