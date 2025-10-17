पर्थ : पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने शुक्रवार को पर्थ स्टेडियम में नेट्स पर अभ्यास किया और रविवार 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही बहुप्रतीक्षित तीन मैचों की वनडे सीरीज की तैयारी की।
दोनों सीनियर खिलाड़ी अच्छी लय में दिखे और उन्होंने एक गहन प्रशिक्षण सत्र के दौरान मैदान पर काफी समय बिताया। रोहित अपने विशिष्ट पुल और फ्लिक शॉट्स को निखारते हुए देखे गए जबकि कोहली ने अपने कवर ड्राइव और स्ट्रेट स्ट्रोक्स पर ध्यान केंद्रित किया और टाइमिंग और प्लेसमेंट पर बारीकी से काम किया। इस जीवंत माहौल में और इजाफा करते हुए रोहित और कोहली को अभ्यास के दौरान हंसते हुए देखा गया, यह एक ऐसा पल था जो भारतीय खेमे के भीतर सौहार्द और सकारात्मक भावना को दर्शाता है।
आगामी सीरीज 7 महीने से अधिक समय के बाद इस प्रतिष्ठित जोड़ी की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी का प्रतीक है। दोनों ने आखिरी बार मार्च में भारत की चैंपियंस ट्रॉफी जीत में हिस्सा लिया था, इससे पहले उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। इस फैसले के बाद उनका राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन 50 ओवर के प्रारूप तक सीमित हो गया है। रोहित और कोहली ने पिछले साल बारबाडोस में टी20 विश्व कप जीत के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी।
अपने अपार अनुभव और मैच जिताने वाले रिकॉर्ड के साथ रोहित और कोहली से ऑस्ट्रेलिया में भारत के वनडे करियर को आकार देने में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है। इस बीच यह श्रृंखला शुभमन गिल के भारत के वनडे कप्तान बनने के साथ एक नए युग की शुरुआत भी करेगी जिसे 2027 के वनडे विश्व कप तक के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।
गिल ने अपनी नेतृत्व यात्रा की शानदार शुरुआत पहले ही कर दी है, इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की रोमांचक श्रृंखला में भारत को 2-2 से ड्रॉ पर पहुंचाया और उसके बाद इस महीने की शुरुआत में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला जीती। वनडे के बाद भारत 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया से पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला खेलेगा।