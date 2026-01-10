वडोदरा : न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारतीय टीम को विराट कोहली और रोहित शर्मा की शानदार फॉर्म से बड़ी उम्मीदें होंगी। रविवार को यहां खेले जाने वाले इस मैच में भले ही अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप के कारण वनडे सीरीज की अहमियत कुछ कम मानी जा रही हो, लेकिन अगले सात दिनों में होने वाले तीनों वनडे मुकाबलों में कोहली और रोहित आकर्षण का केंद्र रहेंगे।

दोनों दिग्गज बल्लेबाजों ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी के लीग चरण में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए यह साबित कर दिया है कि उनका स्वर्णिम दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। घरेलू क्रिकेट में बड़े स्कोर बनाकर उन्होंने अपनी लय और फिटनेस का साफ संकेत दिया है।

गिल की वापसी, जायसवाल की जगह पर संशय

टी20 विश्व कप टीम से बाहर किए जाने के बाद कप्तान शुभमन गिल की वापसी पर सभी की निगाहें होंगी। उनकी फॉर्म पहले से ही चिंता का विषय रही है, वहीं पिछले साल के अंत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में वह चोट के कारण बाहर रहे थे। गिल की वापसी से यशस्वी जायसवाल को शीर्ष क्रम से बाहर बैठना पड़ सकता है, जबकि जायसवाल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछले मैच में अपना पहला वनडे शतक जमाया था।

श्रेयस अय्यर की वापसी से स्थिर होगा बल्लेबाजी क्रम

श्रेयस अय्यर की वापसी से भारतीय बल्लेबाजी क्रम में चल रहे प्रयोगों पर विराम लगने की उम्मीद है। 31 वर्षीय अय्यर का एक बार फिर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करना लगभग तय माना जा रहा है। केएल राहुल निचले क्रम के बल्लेबाज और विकेटकीपर की भूमिका निभाते रहेंगे, जिससे ऋषभ पंत के अंतिम एकादश में शामिल होने की संभावना कम नजर आ रही है।

अय्यर, पंत और मोहम्मद सिराज विजय हजारे ट्रॉफी में व्यस्त रहने के कारण शुक्रवार तक टीम के अभ्यास सत्र का हिस्सा नहीं बन सके थे। हालांकि, रविंद्र जडेजा ने पूरे दमखम के साथ अभ्यास किया, जिससे उनकी उपलब्धता को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं।

तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी सिराज और अर्शदीप पर

टी20 प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को इस वनडे श्रृंखला से आराम दिया गया है। ऐसे में तेज गेंदबाजी का दारोमदार मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा पर रहेगा। स्पिन विभाग में कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा की अहम भूमिका होगी।

शाम की ओस और सपाट पिचों को देखते हुए इस प्रारूप में आक्रामक विकेट लेने के बजाय रन गति पर नियंत्रण रखना अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

नया स्टेडियम, नया इतिहास

यह पहला मौका होगा जब कोटाम्बी स्थित बड़ौदा क्रिकेट संघ के नए स्टेडियम में पुरुषों का कोई अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले यह मैदान भारत और वेस्टइंडीज के बीच महिला वनडे सीरीज की मेजबानी कर चुका है।

न्यूजीलैंड की नजरें बेंच स्ट्रेंथ पर

न्यूजीलैंड के लिए यह सीरीज दूसरे दर्जे के खिलाड़ियों को परखने का अहम मौका है। टीम 2024-25 में भारत दौरे पर टेस्ट सीरीज में मिली 3-0 की ऐतिहासिक जीत की रणनीति को वनडे में भी आजमाना चाहेगी। कई प्रमुख खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में माइकल ब्रेसवेल टीम की कप्तानी करेंगे।

नियमित कप्तान मिचेल सैंटनर ग्रोइन इंजरी के कारण बाहर हैं, जबकि टॉम लाथम अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए स्वदेश लौट गए हैं। केन विलियमसन दक्षिण अफ्रीका में SA20 लीग में व्यस्त हैं। रचिन रवींद्र और जैकब डफी को आराम दिया गया है, जबकि मैट हेनरी टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए केवल टी20 सीरीज पर फोकस कर रहे हैं।

टीमें

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा

न्यूजीलैंड: माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), डेवोन कॉन्वे (विकेटकीपर), मिचेल हे (विकेटकीपर), निक केली, हेनरी निकोल्स, विल यंग, जोश क्लार्कसन, जैक फॉल्क्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, आदित्य अशोक, क्रिस्टियन क्लर्क, काइल जैमीसन, जेडन लेनॉक्स, माइकल रे।