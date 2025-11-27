नई दिल्ली (भारत) : भारत के पूर्व अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने ऋषभ पंत की बैटिंग स्किल्स की तारीफ करते हुए कहा कि उनका "खेल और डिफेंस शानदार है"। हालांकि उन्होंने पंत के लापरवाही से शॉट चुनने पर निराशा भी जताई जिसकी वजह से अक्सर वे आउट हो जाते हैं। अश्विन का मानना ​​है कि पंत बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और उनमें बड़ा असर डालने की क्षमता है, लेकिन उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी लेने और अपने शॉट्स को लेकर ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है।

यह तब हुआ जब भारत को दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका से 408 रन से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा जिससे भारत सीरीज 0-2 से हार गया। अश्विन ने अपने YouTube चैनल ऐश की बात पर कहा, 'जब ऋषभ पंत बैटिंग करते थे तो ड्रेसिंग रूम में मेरी धड़कनें तेज हो जाती थी। उनका गेम और डिफेंस शानदार है, इसलिए मैं हमेशा सोचता हूं कि वह ऐसे शॉट क्यों खेलते हैं। मैं अब भी कहूंगा कि वह बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और जिस दिन वह जिम्मेदारी लेंगे, चीज़ें बदलना शुरू हो सकती हैं। मैं उनके एक्स-फैक्टर से इनकार नहीं करता। नाथन एस्टल ने एक बार क्राइस्टचर्च में 200 के आस-पास रन बनाए थे।'

उन्होंने कहा, 'लेकिन उसके बाद वह हर टेस्ट में उसी तरह नहीं खेले। इसी तरह बैट्समैन हर बार उसी तरह नहीं खेल सकते। मैंने ड्रेसिंग रूम में कहा है, लेकिन यह तब तक नहीं बदल सकता जब तक उन्हें इसका एहसास न हो। अगर आप आज कैप्टन हैं, तो 10 दूसरे आपके नक्शेकदम पर चलेंगे। इसलिए, जिम्मेदारी जरूरी है।'

पंत साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए भारत के स्टैंड-इन कप्तान थे क्योंकि शुभमन गिल गर्दन की चोट के कारण मैच से बाहर हो गए थे। प्रोटियाज टेस्ट सीरीज में पंत का प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा और उन्होंने चार पारियों में सिर्फ 49 रन बनाए। अश्विन ने टेस्ट सीरीज में भारत के प्रदर्शन पर निराशा जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें हारने का दुख नहीं है, लेकिन टीम के लड़ने की कमी से वे निराश हैं। उन्हें लगा कि दूसरे मैच के लिए गुवाहाटी की पिच टेस्ट क्वालिटी की थी और अगर टीम ने ज़्यादा हिम्मत दिखाई होती और मैच को आखिरी सेशन तक ले जाती तो उन्हें गर्व होता।

अश्विन ने आगे कहा, 'मुझे टेस्ट हारने का दुख नहीं था, लेकिन कोई लड़ाई नहीं थी। यह पिच भी टेस्ट क्वालिटी की थी। अगर वे इसे आखिरी सेशन तक ले जाते और हार जाते तो मुझे खुशी होती। मैं समझता हूं कि एक लीडर को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन ड्रेसिंग रूम में सभी को अलग-अलग हाथ उठाकर यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए।' अश्विन का यह भी मानना ​​है कि यह भारतीय टेस्ट टीम अनुभव के मामले में बहुत पीछे है। उन्होंने कहा, 'तभी सुधार आएगा। मैं अब भी कहूंगा कि यह टीम अनुभव और टेस्ट क्रिकेट में हर चीज के मामले में बहुत पीछे है। इस समय को ऊपर जाने में समय लगेगा।'

हेड कोच गौतम गंभीर की लीडरशिप में यह भारत का अपने घर में दूसरा व्हाइटवॉश है। पिछले साल NZ से 0-3 और अब SA से 0-2, दो साल में भारत की दो घरेलू टेस्ट सीरीज हार। यह 2000 के बाद से साउथ अफ्रीका की भारत में पहली टेस्ट सीरीज जीत भी है। पिछली बार प्रोटियाज ने भारत में टेस्ट सीरीज हैंसी क्रोनिए की लीडरशिप में जीती थी जिन्होंने सीरीज 2-0 से जीती थी। टेम्बा बावुमा इस लिस्ट में शामिल होने वाले सबसे नए कप्तान बन गए हैं।

