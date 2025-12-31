स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए पांचवें और आखिरी टी20 मुकाबले में श्रीलंका को 15 रन से हराकर सीरीज पर पूरी तरह कब्ज़ा जमा लिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर की शानदार फिफ्टी और गेंदबाज़ों के अनुशासित प्रदर्शन की बदौलत भारत ने 5-0 से क्लीन स्वीप पूरा किया। इस मुकाबले में दीप्ति शर्मा ने भी इतिहास रचते हुए महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया।

शुरुआती झटकों से लड़खड़ाई भारतीय पारी

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। नए ओपनर जी कमलिनी और शेफाली वर्मा सस्ते में पवेलियन लौट गईं। कमलिनी 12 रन बनाकर कविशा दिलहारी की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुईं, जबकि शेफाली सिर्फ 5 रन बनाकर निमाशा मीपेज की गेंद पर लॉन्ग ऑन में कैच दे बैठीं। हरलीन देओल ने 13 रन बनाए, लेकिन विकेट लगातार गिरते रहे और 10 ओवर में भारत का स्कोर 64/4 हो गया। कुछ ही देर बाद भारत 77/5 के संकट में फंस गया।

हरमनप्रीत कौर ने संभाली कमान

मुश्किल हालात में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जिम्मेदारी संभाली और एक परिपक्व, दमदार पारी खेली। उन्होंने 43 गेंदों में 68 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। हरमनप्रीत ने अमनजोत कौर (21) के साथ छठे विकेट के लिए 61 रन की अहम साझेदारी कर टीम को संभाला। अंत में अरुंधति रेड्डी ने सिर्फ 11 गेंदों में नाबाद 27 रन ठोकते हुए स्कोर को मजबूती दी। उनकी पारी में चार चौके और एक छक्का शामिल रहा। भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 175 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया।

श्रीलंका की पारी: अच्छी शुरुआत, लेकिन अंत में लड़खड़ाहट

लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत उत्साहजनक रही। हसिनी परेरा (65) और इमेशा दुलानी (50) ने दूसरे विकेट के लिए 79 रन की साझेदारी की और रन गति को बनाए रखा। दोनों बल्लेबाज़ों ने संयम और आक्रामकता का अच्छा संतुलन दिखाया, लेकिन जैसे ही यह साझेदारी टूटी, श्रीलंका की पारी पटरी से उतरने लगी।

दीप्ति शर्मा का रिकॉर्ड और भारतीय गेंदबाज़ों का दबदबा

12वें ओवर में अमनजोत कौर ने दुलानी को आउट कर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। इसके बाद 14वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने निलाक्षिका सिल्वा को एलबीडब्ल्यू आउट कर इतिहास रच दिया। यह दीप्ति का महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 152वां विकेट था, जिसके साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट को पीछे छोड़ दिया। दीप्ति और वैष्णवी शर्मा की स्पिन जोड़ी ने रन गति पर ब्रेक लगाया। श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 160 रन ही बना सकी और 15 रन से मुकाबला हार गई।

संक्षिप्त स्कोर

भारत: 175/7 (20 ओवर) – हरमनप्रीत कौर 68, अमनजोत कौर 21; चमारी अटापट्टू 2/21, कविशा दिलहारी 2/11

श्रीलंका: 160/7 (20 ओवर) – हसिनी परेरा 65, इमेशा दुलानी 50; दीप्ति शर्मा 1/28