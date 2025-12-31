नई दिल्ली: महिला क्रिकेट टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए पांचवें मुकाबले में टीम इंडिया ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के शानदार खेल की बदौलत 15 रनों से जीत दर्ज की और सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया।

श्रीलंका की कप्तान चमारी अट्टापट्टू की निराशा

भारत से लगातार पांचवीं हार के बाद श्रीलंका की कप्तान चमारी अट्टापट्टू काफी निराश नजर आई। मैच के बाद उन्होंने कहा, 'असलियत में हम अपना बेस्ट खेल नहीं दिखा पा रहे हैं। हमें कई जगह सुधार की जरूरत है, खासतौर से पावर हिटिंग और बल्लेबाजी में। एक पॉजिटिव यह भी है कि युवा खिलाड़ियों ने मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेल दिखाया।' अट्टापट्टू ने हार की जिम्मेदारी टीम की कमजोरियों और प्रदर्शन पर डाली, जिससे यह साफ हो गया कि टीम को कई सुधारों की आवश्यकता है।

टीम इंडिया की शानदार वापसी और रणनीति

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया इस सीरीज को अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के तौर पर खेल रही थी। भारतीय खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और किसी भी मैच में श्रीलंका को बराबरी का मौका नहीं दिया।

दीप्ति शर्मा का ऐतिहासिक रिकॉर्ड

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने इस सीरीज में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली। पांचवें और अंतिम टी20 मुकाबले में दीप्ति शर्मा ने श्रीलंका की बल्लेबाज निलाक्षिका सिल्वा को आउट कर अपना 152वां टी20 इंटरनेशनल विकेट झटका। इस सफलता के साथ दीप्ति शर्मा महिला टी20I क्रिकेट की सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गईं, पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट के नाम था, जिनके खाते में 151 विकेट थे। इस शानदार प्रदर्शन ने उन्हें रिकॉर्ड बुक में सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा दिया।

मुख्य जानकारी

सीरीज: 5 मैचों की T20 सीरीज, भारत बनाम श्रीलंका

सीरीज परिणाम: भारत ने 5-0 से क्लीन स्वीप किया

हाइलाइट: दीप्ति शर्मा – 152वां टी20I विकेट